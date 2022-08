Mal servicio de transporte afecta a miles de familias: regidores

Habitantes de las colonias del suroriente, surponiente y poniente de la ciudad así como los regidores Pedro Matus Peña y Héctor Hugo Avitia Arellanes, se manifestaron este día en las oficinas de Transporte Público del Estado ante las fallas y mala calidad en el servicio de transporte urbano en perjuicio de miles de familias juarenses.

El servicio se ha ido acotando y las unidades ya no están ingresando a las colonias; en otros casos dejaron de dar el servicio a grandes sectores del surponiente y oriente de la ciudad, lo que obliga a los usuarios a recorrer distancias más grandes para llegar a avenidas primarias o secundarias para tomar el transporte, denunciaron.

“Los concesionarios de transporte ya no están recorriendo las rutas. Los camiones que comúnmente pasaban y dónde se transportaba la gente, ya no van”, dijo Matus Peña.

Indicó que a petición de los habitantes de las colonias afectadas, la fracción Edilicia del Partido del Trabajo intervino y ha tenido reuniones con las autoridades de transporte para ver cuándo se va a normalizar el servicio.

“Lo cierto es que hay muchas deficiencias, lo señala constantemente la población que dice que ya no pasa la rutera, ya nos quitaron una ruta y ahora otra y entonces tenemos un problema grave de transporte, un problema que afecta a todos los usuarios, a todos los ciudadanos que utilizan este servicio”, indicó.

El mal servicio impacta también en la economía familiar, ya que obliga a desembolsar más recursos para trasladarse en vehículos de alquiler por aplicación digital o taxis.

El argumento para no dar el servicio es la falta de rentabilidad, pero en ese caso, la concesión debe entregarse a otro transportista que desee y pueda brindar el servicio dijo Matus Peña.

La afectación alcanza a miles de familias dijo el regidor Héctor Hugo Avitia Arellanes.

“Estamos hablando de miles de familias que se tienen que transportar desde sus colonias hasta avenidas principales, precisamente para poder agarrar el transporte que antes entraba a las colonias, estamos hablando por el eje vial, de la Bella Horizonte, la Barranco Azul, Zafari, los Kilómetros”, explicó.

La falta de servicio impacta también en seguridad, ya que por necesidad las personas salen en la madrugada o muy noche para ir y venir a sus empleos, añadió Avitia Arellanes.

Entre quienes se manifestaron este día se encuentra María del Pilar Sánchez, habitante de la colonia México 68, quien señaló deficiencias en la ruta 7.

También Irma Sánchez, de la colonia Frida Kahlo, quien señaló que la ruta San Francisco tarda hasta dos horas en pasar y en el caso de su hija, la ruta universidad da mal servicio y le preocupa porque el lunes inician las clases en Ciudad Universitaria.