Arranca gobierno del estado la Temporada de Verano de conciertos gratuitos de la OFECH

-En compañía de la gobernadora Maru Campos inició la serie de conciertos con el espectáculo “Con-Cierto Humor” bajo la batuta del director de la OFECH, Iván del Prado



Con música de compositores clásicos como Rossini, Beethoven, Julius Fucik y Félix Mendelssohn, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, y en compañía de la gobernadora Maru Campos, dio comienzo a la Temporada de Verano de conciertos de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua con el espectáculo “Con-Cierto Humor” en el patio central de Palacio de Gobierno.

Bajo la dirección del Maestro Iván del Prado y como solistas Horacio Macías en el violín y bibliotecario Víctor González, la mandataria estatal brindó un mensaje a los integrantes de la filarmónica y a los chihuahuenses que se reunieron para disfrutar del espectáculo ofrecido por la OFECH.



La gobernadora sorprendió tanto a los instrumentistas como a los escuchas con un mensaje en el que agradeció poder continuar con su agenda de trabajo con el ameno concierto ofrecido por la filarmónica. Asimismo, Campos Galván dio la bienvenida a del Prado y a los chihuahuenses asistentes de quienes dijo sentirse orgullosa por ser partícipes en el desarrollo cultural de la entidad.

“Muchas gracias por acompañarnos, ustedes me han recibido muchas veces en sus colonias y abierto la puerta de sus casas, así que me pone contenta que ahora ustedes me visiten, ya saben que es su casa”, se congratuló la mandataria.

Para continuar con sus actividades, Campos Galván se despidió e invitó a todos los asistentes a seguir disfrutando del concierto, y recalcó que se dedicará a leer complacida la carta que le fue redactada por quienes integran la OFECH.

“El concierto del día de hoy es para que se diviertan, que disfruten de la calidez de las tardes de verano, de la convivencia en familia y que nuestra música llegue a cada uno de ustedes”, señaló el director de la OFECH.

La Temporada de Verano de la Ofech continuará, el viernes 19 se ofrecerá el concierto “Vivaldi, las Estaciones”, del compositor Antonio Vivaldi, bajo la dirección de Iván del Prado y cerrará con “Del rock al danzón”, donde participará Alejandro Rico como director invitado, con la intervención del cantante chihuahuense Ulises Galván, como solista.

Los eventos restantes de la temporada se ofrecerán de manera gratuita, con cupo limitado, en punto de las 7 de la tarde en Palacio de Gobierno, ubicado en calle Aldama 901, colonia Centro de la ciudad de Chihuahua.

Comentarios