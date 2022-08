Por su naturaleza el proceso de juicio político contra Corral debe transitar por la línea del orden jurídico

Chihuahua, Chih., a 3 de agosto del 2022.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo comentó con respecto a la aprobación del juicio político contra el exgobernador Javier Corral Jurado que en este proceso “se tiene que transitar por la línea del orden jurídico ya que de por sí la naturaleza del proceso lo politiza en mucho”.

Destacó que es obligación de los diputados de cumplir exactamente con cada una de las cuestiones establecidas en el ordenamiento y más aún, “no ir más allá de lo que establece el ordenamiento, por que si lo hacemos dejaremos un mal precedente en el uso de esa ley”.

Lo que vimos en la Comisión juridiccional es que “no todos los diputados estamos en esa misma sintonía, es un error tomar determinadas decisiones que no están ajustadas a derecho, porque nuestra obligación es seguir un procedimiento ajustado a derecho, porque si no hacemos esto le estamos dando la oportunidad al exgobernador de que en su momento lo impugne y un tribunal pueda determinar que es procedente porque no se cumplió con el estricto proceso”, refirió Estrada Sotelo.

La Comisión Juridiccional tomó una serie de decisiones entre ellas “prorrogar por 30 días el informe de la Secretaría de Hacienda donde se había ordenado al ejecutivo del estado un plazo para otorgar las pruebas necesarias para establecer el acuerdo y si no se tenían las pruebas, entonces porque se tomó el acuerdo” cuestionó Estrada Sotelo.

Asimismo, en cuanto a esta prorroga uno de los diputados se extralimitó en sus funciones y en lugar de sacar un acuerdo para que sea la Comisión la que determinara tal cuestión, lo hizo en lo individual y recordemos que este es un órgano colegiado el que esta llevando el proceso, por lo cual “no puede haber decisiones en lo individual de ninguno de los diputados, salvo cuando lleven a cabo sus votos”, refirió el legislador morenista.

Agregó que ese tipo de cuestiones que aunque por separado “no parezcan importantes” una vez que se analizan en su conjunto lo son porque son procesos juridiccionales y están en su momento vigilados por otros organismos juridiccionales que los van a revisar en cada coma y punto y actuar.

Comentarios