Investigación de la PGR contra EPN justicia, revancha o persecución de la 4T…

Chihuahua a 3 de agosto de 2022.- Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara que existen tres carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por diversos delitos federales que involucran a una empresa millonaria OHL, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales, las opiniones entorno a estas indagatorias por la trascendencia de estos hechos nos hacen ver que dentro de la política nada es casualidad.

Pues la apertura de estas carpetas de investigación coinciden de alguna manera con las elecciones del estado más importante del país que es el Estado de México, gobernado en su momento por Enrique Peña Nieto y cuya “joya de la corona” representa una oportunidad para Morena de poder escalando espacios a nivel nacional.

Y es que en lo que va de este sexenio escándalos de presuntos actos de corrupción en donde se han vuelto inmersos desde los hermanos del presidente López Obrador y su hijo junto con su esposa, simplemente han quedado en el limbo, no así los de sus detractores, prueba de ello el caso de Ricardo Anaya del PAN y Alito del PRI, ahora tenemos el tema del expresidente Enrique Peña Nieto, ya con tres carpetas de investigación abiertas en su contra.

Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputado local, Omar Bazán Flores coincidió en que las acciones desplegadas por la FGR contra EPN forman parte de una “persecución política de la 4T contra actores políticos, creo que estamos perdiendo democracia y libertad, el régimen de la 4Transformación está llevando las circunstancias a niveles que no se manejaban ya en México”.

Hay una clara persecución política, un claro manejo de la política electoral, un claro sentido de estrategia y de golpear a todos los opositores del régimen y solamente fortalecer a los usos y costumbres a lo que la ley ya no permite quebrantos, acarreo de beneficiarios a favor de un partido, eso no se veía en México desde hace muchos años, por lo que aseguró que nos encontramos en un retroceso, no nada más económico, político, sino ahora en materia electoral, refirió Bazán Flores.

Por su parte, el diputado local por Morena, Óscar Daniel Castrejón Rivas refirió que las acciones desplegadas por FGR contra la corrupción en México, en este caso ahora contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto desde el asunto de la Casa Blanca y la relación con la Constructora IGA esta aprobado lo corrupto que es y el seguimiento que le han dado a estas empresas es la investigación realizada por Santiago Nieto y luego Pablo Gómez en dar a conocer estos hechos a la fiscalía.

En lo que respecta al tema político, si nos ponemos a reflexionar siempre estamos en elecciones acaban de pasar los procesos electorales en seis estados de la república, luego en el siguiente año son elecciones en Estado de México y Coahuila, luego en el 2024 se viene el tema de la sucesión presidencial, entonces ya esta muy desgastado el tema de que esto sea una persecución política y si fuera simplemente le hubieran hecho lo que en su momento le hicieron a Andrés Manuel López Obrador cuando lo quisieron meter a la cárcel por supuestamente violar un amparo, el se entregó, finalmente lo desaforaron, en estos casos donde acusan a políticos de robar el dinero del pueblo, estos contratan a los mejores abogados de México.

Como Lozano Gracia, Chávez Chávez, entre otros que son de Collado entre otros de gran renombre, entonces la valoración de que si es una persecución política o no, lo podemos percibir al momento de contratar a un abogado, que vida has llevado antes, durante y después del puesto que desempeñaste, detalló Castrejón Rivas.

En el tema de los hermanos del presidente, el legislador morenista refirió que “estos no son cercanos a López Obrador y que en su momento la persona que incurrió en el acto de corrupción fue sancionada, argumentando además que el mandatario federal tiene muchos años que nos los frecuenta y que hasta son de distinto partido, es decir, no son de Morena”.

Finalmente, la presidente del Congreso del Estado, diputada local por el PAN, Georgina Bujanda Ríos destacó que en este tema “no debe de haber impunidad, que si hay carpetas de investigación se ejerciten y que se espera que el uso de la justicia no se politice, sino que al contrario los actos de corrupción no queden impunes que realmente se tenga acceso a la reparación del daño al erario”.

