AMLO minimiza vicios en elección morenista; adentro alistan “expofraude”

La Razón

Por: JORGE CHAPARRO

Divide proceso para elegir consejeros

El Presidente destaca participación masiva; reconoce anomalías en “pocas casillas”; hay que mejorar procesos para que no haya acarreos o inducción de voto, dice; Delgado defiende votación y pide no llamar acarreados a 3 millones de votantes; ponen en duda afiliación de 2.5 millones en 2 días; serían 2,600 por minuto; Ackerman llama a exhibir “anomalías generalizadas”; en TEPJF van 50 recursos interpuestos; oposición llama a cuidar al INE para garantizar elección en 2024.

L as elecciones internas de Morena para renovar a los consejeros que conformarán el Congreso de ese partido fue una buena jornada, porque participaron más de dos millones 500 mil personas, aunque no faltaron las malas prácticas, reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario hizo esta defensa del proceso en su partido y aprovechó para felicitar a su dirigencia por lo que, consideró, fue una jornada exitosa.

“Fue masiva la participación interna, es muchísimo, porque muchos que no eran militantes de Morena se inscribieron. Conducir esta jornada fue meritorio de los dirigentes Mario Delgado y Citlalli (Hernández), la secretaria, y todos, muchos dirigentes que ayudaron para la celebración de las elecciones; hay inconformidad, hay que mejorar estos procesos para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto. Y hubo todavía ese tipo de prácticas en muy pocas casillas; no es como los opositores hubiesen querido. Estuve viendo que repetían ‘fraude, irregularidades’, pero nada qué ver con lo que ellos han hecho”, sostuvo López Obrador.

La participación registrada en las urnas fue pacífica, no como en otras elecciones donde incluso hubo muertos, aseguró.

“Antes, históricamente, hasta muertos había, lamentablemente; entonces, felicidades a los que participaron ayer, que salgan todos los partidos y que el bloque conservador convoque a elecciones abiertas, que no sean nada más los de arriba quienes deciden en los restaurantes de lujo de la Ciudad de México.

“Dos millones 500 mil ciudadanos es mucho. Y no hay aparato, es el pueblo, es la gente. Entre más participación de los ciudadanos, mejor y hacía allá tenemos que ir”, manifestó el mandatario.

El Presidente destacó que la población no se deja engañar por quienes incurren en actos ilícitos.

“Y desde luego, van a haber problemas, pero el pueblo se equivoca menos y sabe distinguir bien quién conviene, quién no conviene, quién es quién”, afirmó.

Incluso, destacó el triunfo de personajes emblemáticos de la Cuarta Transformación, como Rafael Barajas, El Fisgón, caricaturista del diario La Jornada.

“También se congratuló por el triunfo de Martí Batres, secretario general de Gobierno en la Ciudad de México, quien fue electo en la alcaldía Benito Juárez, considerado bastión panista.

“Les comentaba que gana Martí Batres en Benito Juárez, pues lleva 30 años ahí. No es fácil, porque es de los distritos más panistas de México.”, resaltó el Presidente.

En 2 días se afiliaron al guinda… 2,600 personas cada minuto

Tras las elecciones del fin de semana pasado, Morena aseguró que afilió a alrededor de 2.5 millones de participantes, por lo que ahora contará con un padrón de tres millones de personas. Esto supone que habrían sido afiliadas a ese partido más de dos mil 600 personas por minuto, 4.7 de ellas, en promedio, en cada centro de votación.

El dirigente nacional morenista, Mario Delgado, aseguró que participaron cerca de tres millones de personas en los 553 centros de votación que se instalaron el sábado y domingo en todo el país.

El Instituto Nacional Electoral (INE) tenía el registro aproximado de 466 mil militantes de Morena, en un padrón que no había sido actualizado desde el 2020, por lo que se estima que actualmente casi medio millón formaban parte de las filas del partido guinda, según las cifras que presentó Delgado Carrillo.

En los dos días en los que se realizó el ejercicio para elegir consejeros, las votaciones duraron ocho horas cada uno, por lo que para alcanzar la participación anunciada por Delgado, tuvieron que afiliarse dos mil 604 personas cada minuto.

En la conferencia de prensa de este lunes, el dirigente partidista resaltó que, a partir de los tres millones de registros que obtuvieron, conformarán un nuevo padrón, que será el definitivo, el cual esperan tener digitalizado hacia el cierre del año.

“En diciembre de este año, que terminemos este proceso de revisión, de digitalización, pues tendremos ya un padrón completamente renovado que dará absoluta certeza, y vamos a terminar ya con estos jaloneos que provocó el padrón en años anteriores.

“Va a ser un padrón público, donde la gente podrá consultarlo. También vamos a quitar este mito de la afiliación, de que te podías afiliar y que no, y que aparecía en el padrón y que no; vamos a darle ya absoluta transparencia”, afirmó.

Pese a estas cuentas, el líder de los senadores guindas, Ricardo Monreal, puso en duda el número de participantes reportados por la dirigencia nacional de su partido, que serán los nuevos integrantes del padrón.

“Es muy difícil sostener lo que he escuchado: en dos días votaron 2.5 millones de ciudadanos y ciudadanas; eso significa que, en dos días, 2.5 millones se afiliaron a Morena; el dato oficial del INE es que Morena tenía 400 mil afiliados aproximadamente”, comentó en entrevista telefónica.

Además, en un video el también presidente de la Junta de Coordinación Política lamentó el episodio de “mala calidad” que protagonizó el fin de semana con el proceso electoral y dijo que es evidente que todo estaba “prefigurado”.

Ante las críticas y evidencias por las anomalías en el proceso interno de Morena, Delgado Carrillo pidió respetar el proceso interno y no llamar “acarreados” a los tres millones de personas que participaron.

Negó las acusaciones de los morenistas, como el propio senador Ricardo Monreal, de que la elección ya estaba preconfigurada, y acusó que los actos de violencia que se registraron durante las votaciones fueron responsabilidad de “infiltrados” que trataron de afectar la imagen del partido guinda.

“Hay que respetar la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo; no caigamos en estos prejuicios que tiene la derecha, de menospreciar al pueblo. Que se nos respete, que tres millones de personas salieron de manera pacífica, voluntaria, en un gran ejercicio cívico; que no se les tache de acarreados, que no se les tache de que hubo violaciones generalizadas. Pido respeto para la gente, para los tres millones de personas que salieron a participar”, declaró.

Afirmó que, de los 553 centros de votación que instalaron en todo el país, sólo 19 tuvieron que cerrar antes de lo programado debido a incidentes de personas externas; es decir, 3.4 por ciento de los lugares que se colocaron para la votación.

Delgado indicó que los 19 centros de votación que presentaron incidencias estaban ubicados en Puebla, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Baja California, Estado de México, Jalisco, Durango y Guanajuato.

Aunque dijo que todavía van a revisar algunas anomalías, hasta el momento sólo han determinado la anulación de los comicios en cinco distritos, donde se tendrán que repetir los comicios: el distrito 13 de Chiapas, 4 de Tijuana, 10 y 16 de Jalisco y 2 de Durango, además de que todavía evalúan el 9 de Irapuato.

Convocan a “expofraude” por anomalías registradas

Luego de las irregularidades registradas en la elección del fin de semana de Morena, John Ackerman anunció que realizará una “expofraude” para demostrar todas las anomalías que se realizaron.

En sus redes sociales, el también experto en derecho electoral dijo que en la Convención de Morena presentarán esta “expofraude”, por lo que convocó a todos los militantes, simpatizantes y ciudadanos en general a presentar las anomalías que hayan observado y documentado.

Subrayó que la intención es demostrar que las irregularidades no se trataron de casos aislados, como ha minimizado Mario Delgado, sino que fue la característica general de los comicios de Morena.

“Desde la @ConvenMorena armaremos una “expofraude” para demostrar que las irregularidades en las asambleas de @PartidoMorenaMX de este fin de semana no fueron aisladas, sino generalizadas. ¡Defendamos juntos la democracia y compartan aquí sus evidencias!”, llamó.

Ackerman, quien se ha mantenido como uno de los principales críticos por la forma en la que se ha llevado el proceso interno del partido, también compartió el formato para presentar las denuncias.

Comienza ola de impugnaciones tras proceso interno de Morena

Después de las elecciones de Morena del fin de semana, morenistas de diferentes estados anunciaron que impugnarán el proceso interno por las anomalías registradas e incluso los comités estatales comenzaron a registrar denuncias.

La elección morenista acumula aproximadamente 50 recursos ante las diferentes salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); sin embargo, los nuevos recursos que habrán de agregarse serán por el desarrollo de los comicios y los resultados.

De acuerdo con morenistas consultados por La Razón, prevén que las impugnaciones alcancen todas las entidades del país, pero hasta el momento pueden confirmar el anuncio de que se presentarán las correspondientes a los comicios del partido guinda en al menos 13: Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí.

Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal, aseveró que las elecciones del fin de semana pasado demostraron que Morena tuvo una regresión política para convertirse en una “mala copia de un partido de Estado”.

“Morena está echando por la borda la posibilidad de ser el primer partido político del siglo XXI y es un remedo de un partido del siglo pasado”, aseveró a La Razón.

Reprochó que el dirigente nacional Mario Delgado pretenda “insultar la inteligencia” de los morenistas, al afirmar que vivieron “una fiesta cívica”, cuando fue evidente que los comicios demostraron que están “hundidos en el lodo”.

Por ello, dijo que los recursos se procesarán en las dos instancias: primero, en el interior del partido, en instancias locales, a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y luego ante el TEPJF.

“Nosotros insistimos en la anulación, porque fue evidente el acarreo, la compra de votos, la coacción, el chantaje hacia los beneficiarios de los programas sociales; se mostraron videos en las redes sociales donde se ve claramente que llevaron a adultos mayores, a gente con discapacidad, madres solteras, niños, todas las condiciones para evidenciar anomalías”, dijo.

Dijo que, en su caso, el problema fue desde que lo “rasuraron”, porque ni siquiera lo dejaron contender por una posición, cuando sí permitieron que participaran otros funcionarios, pese a que lo prohíben los estatutos: “Nadie puede sentirse orgulloso de lo que pasó; simplemente fue vergonzoso. Si hubiera algo de decencia, anularían la elección”.

En San Luis Potosí, el líder local, Sergio Serrano, acusó que el acarreo de militantes fue por parte del Partido Verde, además de que también se presionó a los beneficiarios de los programas de la Secretaría de Bienestar para que participaran.

El senador potosino Elí Cervantes reconoció que, pese a que hubo muchos morenistas que acudieron libremente a participar, hubo quienes ensuciaron el proceso con “prácticas que eran del PRI o del PRD, como el acarreo y la coacción del voto”, lo que traerá impugnaciones.

Esta misma situación se presentó en Durango, donde el vocero del partido, Milton Eloir, indicó que las impugnaciones que realizarán serán por los casos de acarreo que se registraron, principalmente en la zona de La Laguna.

En Quintana Roo, Milton Conde, quien se autodescribe como fundador de Morena, reclamó que “hubo mano negra en la elección” y principalmente cuestionó la reafiliación a la que los obligaron, sin considerar el trabajo que hicieron para que el partido obtuviera su registro en el estado, por lo que estimó que se deben revisar todas las irregularidades. En ese sentido, adelantó que ya se preparan diversas impugnaciones, porque en el estado hay varios inconformes por la forma en la que se desarrolló el proceso.

Proceso “dejó claro que debemos cuidar al INE”

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dijo que “Morena nos dejó claro que debemos cuidar al INE”, a raíz de las irregularidades y agresiones ocurridas durante la jornada interna de elecciones en el partido guinda el fin de semana anterior.

A través de un video compartido en redes sociales, el panista dijo que contar con el órgano electoral es esencial para garantizar elecciones con cancha pareja, reglas claras y un árbitro imparcial.

“Nadie puede dar lo que no tiene. La violencia, el fraude, el acarreo de beneficiarios de programas y la compra de votos evidencian la podredumbre que son en Morena”, opinó.

El panista opinó que Morena está integrado por “cacicazgos” locales “de vieja cuña” que sólo buscan mantener el poder “para encubrir sus fechorías y su robadera”.

Comparó la actuación de los morenistas con el partido en el poder de la década de 1970, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Estamos viendo una muestra de lo que quieren hacer en el 2024, lo mismo que hacía el partido oficial de los años 70 de (Luis) Echeverría: robo de urnas, carruseles, acarreo, compra de votos y coacción corporativa, para obligar a la gente a votar por el candidato oficial”, comentó.

El PAN en el Senado también criticó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pretenda tapar el “cochinero” de Morena del fin de semana y cuestionó que minimice la corrupción que, dijo, impera dentro de su partido.

La vicecoordinadora del blanquiazul en la Cámara alta, Kenia López Rabadán, destacó que, gracias a las “benditas redes sociales”, todos los mexicanos se dieron cuenta del desastre que hay en Morena y de sus “prácticas fraudulentas”.

En conferencia de prensa, señaló que, con las declaraciones del mandatario federal, pareciera que vive en una realidad alterna en la que es evidente que no se informa sobre lo que realmente sucede en el país y observa todo desde “el confort de la Presidencia de la República”.

“El Presidente de la República minimiza la corrupción de su partido, minimiza los hechos de este fin de semana tan lamentables en una elección, como minimiza los feminicidios, como minimiza los asesinatos, como minimiza la violencia terrible que se está viviendo en México. Pareciera que el Presidente de México está viviendo en otra realidad”, declaró.

