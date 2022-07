Firma Chihuahua convenio con el Reino Unido para desarrollar habilidades verdes

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), a través del Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET) firmó un convenio de colaboración con el programa “Skills for Prosperity Mexico” (SFPMx), impulsado por el Gobierno del Reino Unido.

Mediante este acuerdo se busca brindar asistencia técnica a instituciones de Educación Media Superior y Superior, para que integren contenidos curriculares relevantes para la industria verde.

Gracias a esta alianza, el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología (Cenaltec) impartirá al personal docente de las escuelas que actualmente participan en SFPMx, cursos de capacitación y actualización en las áreas de eficiencia energética, electromovilidad, inglés técnico, energías renovables y economía circular.

“En el programa sectorial que se alinea al Plan Estatal de Desarrollo, se definieron 8 objetivos rectores, uno de los cuales por primera vez es el de economía baja en carbono, que tiene como meta reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en el componente industrial.” destacó el subsecretario de SIDE, Ulises Fernández.

El nuevo componente denominado “Green Skills” responde a la necesidad de aumentar el número de técnicos y profesionistas especializados en una de las áreas de mayor relevancia a nivel global, y a fin de contribuir en la transición de México hacia una economía baja en carbono.

El líder del programa SFPMx Miguel Armendáriz, destacó el trabajo que se ha realizado en políticas de equidad de inclusión y empleabilidad de manera conjunta con los CENALTEC.

“Queremos seguir alineándonos con el esfuerzo que hace el Gobierno Estatal de Chihuahua, para generar un desarrollo económico en el tema de la empleabilidad juvenil”, aseguró.

En el evento estuvieron presentes además, el director del INADET, Sergio Mancinas; el director técnico y el director adjunto de Green Skills, Ramón Olivas y Félix Ramírez, respectivamente así como Roberto Baca, oficial del programa Skills for Prosperity Mexico en Chihuahua.

El proceso de entrenamiento y alineación pedagógica es liderado por la Fundación Internacional para la Juventud, en el marco del Programa Skills for Prosperity Mexico. La implementación de este proyecto piloto en Cenaltec servirá como punto de partida para añadir valor al ecosistema de habilidades verdes en distintas regiones del país.

Gobierno del Estado trabaja en coordinación con organismos internacionales, a fin de fortalecer la currícula de las instituciones de Educación Media Superior y Superior en temas de importancia actual, como la eficiencia energética y tecnologías bajas en carbono.