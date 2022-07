Britney Spears presume fotos desnuda en Londres y enciende las redes

Por: Excelsior.

Ciudad de México., a 25 de julio del 2022.- La cantante Britney Spears nuevamente encendió las redes sociales con unas fotos que compartió en su cuenta de Instagram donde se muestra sin nada de ropa en la parte superior del cuerpo.

La princesa del pop, de 40 años, subió varias fotografías en las que posa acostada, muy sonriente y tapándose los senos con las palmas de las manos.

‘Despertando en Londres solo con mi tanga’, escribió en su publicación.

Para librar la censura en redes sociales, la cantante tuvo que ponerse un emoji de corazón mientras posaba en la habitación donde se encuentra hospedada en Londres, Inglaterra.

‘Preciosa, te amo con todo mi corazón’ / ‘Una diosa’ / ‘Eres muy guapa y talentosa, deja algo para el resto de las personas’ / ‘Abre tu cuenta de OnlyFans’ / ‘Qué afortunado es tu esposo Sam’, fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de los fans.

No es la primera vez que la intérprete de ‘Oops!… I Did It Again’ comparte este tipo de fotografías con sus fans, pues desde hace unos meses ha decidido posar sin nada de ropa, ya sea desde su casa o durante sus viajes.

Incluso, para celebrar el fin de la tutela de su padre compartió fotos del mismo estilo, en los que dejó ver que por fin era libre.

