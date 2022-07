Especialistas: escándalos de “Alito” obligan a rectificar la alianza PAN-PRI-PRD

“Un problema insostenible”

Aziz Nassif establece que la disminución del apoyo al bloque opositor es multifactorial y puede ser consecuencia de los audios, el reclamo interno en el PRI para la salida anticipada de Moreno Cárdenas y su resistencia a dialogar, o bien la ausencia de figuras opositoras, en contraste con el activismo de los aspirantes de Morena a contender en 2024.

“Puede ser consecuencia de que Morena tiene un conjunto de precandidaturas que ha promocionado en diferentes eventos y esto podría ser percibido como que tiene una propuesta más armada frente a la oposición, que todavía no resuelve y no hay ninguna figura que llame la atención y no ha decidido a mostrarse como una alternativa”, expresa.

Nassif hace hincapié en que en la escena donde la oposición no figura, es más visible la crisis del PRI por las acusaciones que enfrenta su dirigente y es una problemática que se vuelve cada vez “más insostenible” frente a voces que reclaman la salida de Moreno.