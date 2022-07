Captura de Caro Quintero no resuelve los problemas de inseguridad: Estrada Sotelo

Chihuahua, Chih., a 18 de julio del 2022.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo refirió que la captura del ex líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero “no resuelve los problemas de inseguridad”.

Estrada Sotelo refirió que la solución de los problemas de inseguridad tienen que tocar problemas de fondo, “normalmente cuando un líder criminal es capturado a la semana o dos ya hay uno nuevo que dirige esa organización”, con eso no queremos decir que, no se capture, pero sí no se atacan cuestiones de fondo nunca vamos a mermar a la delincuencia organizada.

Las cuestiones de fondo son estrategias en donde nuestros jóvenes no opten por engrosar las filas de la delincuencia organizada, eso implica que los jóvenes tengan otras oportunidades y puedan acceder a espacios académicos y de trabajo para que lo otro no sea una necesidad o una salida, eso lleva mucho tiempo, refirió Estrada Sotelo.

Cuando se han estado implementando estos mecanismos, se han recibido criticas inmerecidas donde se cuestiona el porque se esta dando becas a los jóvenes, porque es atacar la cuestión de fondo, así como llegó la descomposición de la sociedad que nos generó el problema del narcotráfico que por muchos años fue tolerado, dijo.

El tema de revertir el aspecto de la delincuencia y la inseguridad en nuestro país va a llevar mucho tiempo, como mucho tiempo llevó esta descomposición social, aseveró Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

