Formaliza UT de Parral convenio con la Universidad de Cambridge para la enseñanza del idioma Inglés

Chihuahua, Chih., a 16 de julio del 2022.- La Universidad Tecnológica de Parral (UTP) formalizó un convenio de colaboración con la Universidad de Cambridge (UOC, por sus siglas en inglés) con la firma del Acuerdo de Licencia de Socio Better Learning que permitirá certificar los cursos y diplomados en el idioma inglés.

Al evento acudieron el director de Ventas para México, América Central y el Caribe de la UOC, León Díaz Ortiz, quien destacó que la UT de Parral es la primera universidad en todo México con la que se establece una sociedad de este tipo, misma que se autorizó desde Inglaterra después de una revisión exhaustiva de los requerimientos propios del caso, mismos que fueron satisfechos en su totalidad.

Por su parte, la rectora de la UTP, Betty Chávez, explicó que el objetivo de dicha alianza es establecer las bases de coordinación entre ambas instituciones para convertirse en socios Better Learning, lo que permitirá desarrollar acciones para elevar la calidad en la enseñanza del inglés entre estudiantes y docentes de la propia institución educativa en Parral, sino también a la comunidad en general.

En la estrategia a seguir, se incluyen procesos editoriales bajo la experiencia de más de 500 años de esta que es la segunda universidad más importante del mundo y con un siglo de presencia en México.

La rectora Chávez destacó que se trata de un compromiso mayor. “Un gran reto que se habrá de cumplir con este nuevo socio educativo para beneficio del alumnado y personal, pero también para los habitantes de toda la región sur”, expresó.

En la firma del convenio como socio Better Learning participaron además León Díaz Ortiz, sales director for México, Central América and The Caribbean from the University of Cambridge; Elizabeth Camargo, Elt Consultant de la UOC; así como Julio López, director de la Normal Superior del Estado, en representación del secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken.

