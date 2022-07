Previa J3: Atlas va por el desquite ante un Cruz Azul que lo trae de cliente

Diario de México

La tercera jornada del Apertura 2022 continúa este viernes luego del juego adelantado en el que América derrotó 1-0 al Toluca con un golazo agónico de Richard Sánchez. El plato fuerte es el duelo entre los últimos campeones del futbol mexicano, donde Cruz Azul presume un dominio reciente sobre Atlas.

La Máquina le ganó en tiros penales a los Zorros el trofeo por la Supercopa de la Liga MX, además, se impuso 1-0 en el Clausura 2022, para ligar cuatros partidos sin perder ante el flamante bicampeón.

El inicio de la actual campaña ha sido irregular para celestes y rojinegros, en parte porque les tocó enfrentar a rivales que son contendientes al título, Atlas empató contra las Águilas y cayó con los Diablos Rojos, mientras que Cruz Azul comenzó con una victoria sobre Tigres en el Volcán, pero luego sufrió un descalabro ante Pachuca en el Estadio Azteca.

Así que el desquite en el choque de mañana en el Estadio Jalisco no sólo es por sus antecedentes directos, también porque ambos vienen de derrotas que los dejan obligados a retomar el camino este fin de semana.

La jornada se adelantó porque América necesitaba viajar a Las Vegas para sostener mañana un partido internacional contra el Chelsea de la Premier League, en el Allegiant Stadium a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Las acciones de la fecha 3 arrancan este viernes con el duelo de invictos entre los poderosos ‘Larcaboys’ de Pueblas contra León y, por la noche, FC Juárez recibe a Querétaro. Para mañana Chivas visitará a Santos Laguna y Pumas buscará su primer triunfo del torneo frente a Necaxa en CU.

JUEGO A SEGUIR

SÁBADO 16

Atlas vs Cruz Azul

Estadio: Jalisco

Hora: 17:00

Por TV: Canal 5, 7 y TUDN

Jornada 3 – Apertura 2022

Miércoles 13

América 1-0 Toluca

Viernes 15

Puebla vs León 19:00

FC Juárez vs Querétaro 21:00

Sábado 16

Santos vs Chivas 19:05

Domingo 17

Pumas vs Necaxa 12:00

San Luis vs Monterrey 17:00

Tigres vs Xolos 19:00

Lunes 18

Pachuca vs Mazatlán 19:00

