Andrea García revela por qué no visita a Andrés García; “tiene seguridad armada”

Por: La Redacción.

Ciudad de México., a 14 de julio del 2022.- Al respecto, Andrea García aseguró al programa De Primera Mano, las razones por las que no acude a ver a su papá a su casa de Acapulco.

“Mi papá tiene seguridad armada en su casa. Aunque yo vaya y me pare ahí, si el señor no da instrucciones de que me dejen pasar, nadie me deja pasar”.

Agregó que además se mantiene incomunicada del actor y de su esposa, Margarita, a pesar de que ha insistido en marcarles para saber el estado de salud actual de García.

“No tengo la libertad de dejar todo tirado y de agarrar un avión para ver si me abre la puerta”.

Además, la actriz comentó que no mantiene una relación cercana con sus hermanos, Andrés Jr. y Leonardo, por lo que no ha tenido oportunidad de contactarlos para poder visitar a su papá.

“Voy a intentar hablarle a Leonardo y a ver si juntos podemos encontrar una solución”.

Hace una semana Andrés García preocupó a sus fanáticos por los problemas de salud que presentó tras una fuerte caída y por la cirrosis que padece.

Andrea García aclaró de dónde salieron los rumores de que sufrió abuso sexual por parte de su padre. Estos llegaron a oídos de Andrés García, quien lo ventiló en una entrevista.

“Mi papá estaba litigando una situación legal muy difícil en la corte y a mí me llamaron para hacerme una entrevista y yo contesté natural. Ni siquiera mencioné a mi papá, me estaban preguntando de una telenovela. Cando salió el reportaje pudieron ahí que ‘Andrea García confirma que su papá es agresivo'”.

Andrés García dijo que debido a estos comentarios no tenía una relación cercana con su hija, ya que hasta llegó a desconocerla.

