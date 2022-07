Derby de Cuadrangulares MLB 2022: ¿Alguien puede derrotar al rey del cuadrangular Pete Alonso?

ESPN

¿Quién está listo para algunas emociones con el Derby de Cuadrangulares de MLB? El evento más esperado del verano se dirige a Hollywood, con algunos de los nombres más importantes del deporte apuntando a las gradas del Dodger Stadium el 18 de julio (8 p. m. ET por ESPN)

Con el anuncio de los primeros participantes en el campo de ocho jugadores de este verano el lunes, una cosa está clara: todos intentarán mantenerse al día con el doble campeón del derby Pete Alonso.

A medida que se anuncian los concursantes restantes de cara al programa de selección de llaves del Home Run Derby del jueves (7 p.m. ET en ESPN), desglosaremos a cada jugador elegido y su caso para arrebatarle el cinturón al toletero de los Mets conocido como “El Oso Polar”.

Participantes anunciados: Pete Alonso, Ronald Acuña Jr., Albert Pujols, Juan Soto, Kyle Schwarber

Pete Alonso

Total de HR en 2022: 23 | El más largo: 447 pies

¿Por qué debe ser el rey del cuadrangular: Alonso ha participado en dos Derby de Cuadrangulares durante su carrera en la MLB y dos veces terminó la noche como campeón, y dos veces ganó un premio de $1 millón por sus esfuerzos.

En 2019, Alonso venció a Vladimir Guerrero Jr. en una épica batalla conectando un total de 57 vuelacercas en Cleveland. Cuando el evento regresó en 2021, Alonso superó al campo en Coors Field en Denver, superando a Trey Mancini en la ronda final y conectó 74 jonrones en total, incluidos 20 que viajaron al menos 475 pies.

Después de su victoria de 2021, Alonso dijo: “Creo que soy el mejor bateador de poder del planeta. Poder mostrar eso y realmente hacer una exhibición divertida para los fanáticos, es realmente un sueño hecho realidad para mí. Cuando era más joven, mis padres me permitieron quedarme despierto más allá de mi hora de acostarme para ver esto”.

Claramente, todas esas noches que se quedaron despiertos viendo valieron la pena para el toletero de los Mets.

Dato curioso del Derby: Alonso se unió a Ken Griffey Jr. (1998-99) y Yoenis Céspedes (2013-14) como los únicos campeones consecutivos en la historia del Derby.

Total de HR en 2022: 8 | El más largo: 464 pies

Por qué podría derrotar a Alonso: Es posible que no haya otro jugador en el campo de este año que compita con tanto estilo como lo hace Acuña, y eso podría ser muy útil frente a una multitud repleta de estrellas en Los Ángeles. Si bien Acuña es conocido por sus habilidades generales y Alonso más por su slugging solo, los totales de jonrones de su carrera muestran que la diferencia de poder entre las dos estrellas del Este de la Liga Nacional no es tan grande como podría pensar:

Acuña — 113 HRs, 448 juegos

Alonso — 129 HRs, 455 juegos

Por qué podría no hacerlo: Después de regresar a principios de esta temporada de una lesión en el ligamento cruzado anterior sufrida en julio pasado, el bateo de poder de Acuña ha sido la última parte de su juego en regresar. En lo que va de 2022, ha conectado solo ocho jonrones en 53 juegos, luego de conectar 24 vuelacercs en 82 juegos antes de que terminara su temporada el verano pasado.

Dato curioso del Derby: Acuña apareció en el Home Run Derby de 2019, eliminando a Josh Bell en la primera ronda antes de caer ante (lo adivinaste), Pete Alonso en las semifinales. Acuña conectó 19 jonrones en la ronda, antes de que Alonso conectara 20 para avanzar a la final.

Albert Pujols

Total de HR en 2022: 5 | El más largo: 426 pies

Por qué podría derrotar a Alonso: Bueno, el tipo sí sabe un par de cosas sobre batear jonrones, considerando que ha golpeado 684 de ellos en la temporada regular de su carrera, no para mencionar 19 más en la postemporada. Claro, ha pasado mucho tiempo desde el pico de la carrera de Pujols, pero todavía tiene el poder natural para hacer daño en este concurso, y su swing al final de su carrera ha estado más orientado a los elevados de todos modos. Será el favorito sentimental, y tal vez la multitud lo apoyará con algunos jonrones adicionales.

Por qué no: ¿Mencionamos que ha pasado mucho tiempo desde el pico de Pujols? Si se mantiene en cinco jonrones durante la próxima semana, tendrá la menor cantidad de jonrones para un jugador que ingrese al concurso. (Iván Rodríguez de los Tigres tenía seis cuando participó en su estadio local en 2005.) Pujols será el jugador de mayor edad en participar; el anterior participante de mayor edad fue Barry Bonds de 39 años en 2004 Y es difícil imaginar a Pujols teniendo la resistencia para ganar tres rondas. Diablos, hemos visto a muchachos jóvenes fatigarse después de una o dos rondas, ¡y Pujols tiene 42 años!

Dato curioso del Derby: Pujols será el séptimo jugador en hacer al menos cinco apariciones en el Derby de Cuadrangulares, uniéndose a Ken Griffey Jr., Mark McGwire, Prince Fielder, Bonds, Sammy Sosa y David Ortiz.

Juan Soto

Total de jonrones en 2022: 17 | El más largo: 451 pies

Por qué podría derrotar a Alonso: Porque claramente quiere hacerlo. Muchos jugadores jóvenes están listos en el Derby de Cuadrangulares, pero Soto está de regreso por segundo año consecutivo. Quizás recuerdes que derrotó a Shohei Ohtani 31-28 hace un año en un épico choque a tiempo extra antes de perder 16-15 ante Alonso en las semifinales. Quiere su venganza.

Por qué podría no hacerlo: Esa derrota 16-15 ante Alonso en realidad no fue tan reñida como parece. Soto fue primero y se cansó después de su gran primera ronda. Alonso en realidad tenía alrededor de un minuto en el reloj cuando venció a Soto, por lo que lo habría destruido si hubiera usado su asignación de tiempo completo. Alonso ha demostrado que puede llegar hasta el final en las tres rondas; Soto no lo ha hecho.

Dato curioso del Derby: El jonrón de 520 pies de Soto en el Derby el año pasado fue el más largo en el concurso durante la era de Statcast.

Kyle Schwarber

Total de jonrones en 2022: 28 | 468 pies

Por qué podría derrotar a Alonso: Schwarber tiene una gran experiencia en el Derby de Cuadrangulares, terminando como subcampeón detrás de Bryce Harper en 2018. Harper era el claro favorito de los fanáticos de Washington, D.C., pero Schwarber, un miembro de los Cachorros en ese momento, consiguió meterse en una racha, disparando una serie tras otra de batazos hacia los asientos del jardín derecho, impresionando a sus compañeros con su consistencia en el evento, en la forma en que estableció un ritmo con su swing. Eso podría ser fundamental contra Alonso.

A principios de este verano, un toletero veterano reflexionó sobre el Derby de Jonrones de este verano, sobre el dominio de Alonso, y sugirió que se necesitaría a alguien con experiencia previa en el evento para derrotar al dos veces campeón defensor. “Es un evento agotador”, dijo el toletero. “Estás exhausto. Y nadie que esté lidiando con eso por primera vez lo vencerá”.

Por qué podría no hacerlo: Hace solo unos días, Schwarber no parecía dispuesto a participar este año, citando el evento como “una lista de deseos” que ya había tachado y notando preocupaciones sobre el efecto en su cuerpo. Si Schwarber retrocede de su enfoque por temor a lesionarse, especialmente con sus ahora compañeros de equipo Harper y Jean Segura ya en la lista de lesionados de los Filis, Alonso será difícil de colgar. Pero si Schwarber está a la altura de las circunstancias, podría presentar un desafío especial para Alonso.

Dato curioso del Derby: A pesar de su derrota ante Harper en la final en Nationals Park, el total de 55 jonrones de Schwarber fueron la mayor cantidad de cualquier participante del Derby de 2018.

