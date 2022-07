Corral siente pasos en la azotea: Serrato Castell

Chihuahua, Chih., a 12 de julio del 2022.- El secretario de Coordinación de Gabinete, Luis Serrato Castell aseguró que las declaraciones del exgobernador Javier Corral Jurado en el programa Tragaluz del periodista Fernando Collado, son parte de una “estrategia clara que esta siguiendo pues siente pasos en la azotea y esta desesperado, ve que la única manera que tiene de defenderse es inventar”.

Corral Jurado expresó en dicha entrevista sentirse “perseguido y de vivir con el temor de que la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván “le fabrique delitos”.

A lo cual, Serrato Castell aseveró que, “Javier Corral se esta poniendo el huarache antes de espinarse, aquí este Gobierno es más que evidente, las grandes diferencias que tiene con el anterior gobierno, aquí no se persigue a nadie, es claro y evidente, no ha ocurrido, no es la forma de hacer las cosas”.

Aquí la gobernadora no tiene como agenda personal la persecución de nadie, aquí si hubo por parte de las investigaciones algo que señalar o que perseguir será señalado y perseguido, pero no es a ninguna persona, dijo.

“Pero este señor como lo hizo en su gobierno, el peor calificado durante su gobierno ahora esta simulando, tratando de engañar utilizando una estrategia muy vieja, esa de inventar y escudarse”.

“Ahora que cinismo y desfachatez de decirse un perseguido de la justicia, eso ya es el colmo, es algo que excede de lo normal y no me extraña, yo mismo les he comentado muchas anécdotas donde a Corral solo le importa solo él y no le importa nadie más, como fue capaz de entregar a Madero quien fue su proyecto de campaña con tal de que no fuera la gobernadora la candidata, esto como una obsesión muy extraña, con un complejo muy grande”, concluyó.

