El Toluca, líder tras vencer al Atlas; Necaxa hunde a los Gallos

Por: La Jornada.

Ciudad de México., a 11 de julio del 2022.- Con una ráfaga de tres goles en los primeros 15 minutos, el Toluca mostró su poderío y tomó el liderato de la Liga Mx al imponerse por 3-2 al bicampeón Atlas en un radiante estadio Nemesio Diez que, como parte de la grabación de un documental, contó con un invitado de lujo: el ex goleador paraguayo José Saturnino Cardozo.

Con seis puntos y mejor diferencia de goles que Puebla y Pachuca, los Diablos resistieron para llegar a la cima tras quedarse con 10 hombres por la expulsión de Marcel Ruiz, castigado por una violenta jugada en el medio campo que fue revisada por el VAR. Eso le complicó el manejo del partido, después de una primera parte en la que ofrecieron un espectáculo como en sus mejores épocas.

Una secuencia de siete pases consecutivos de los Diablos, en la que los rojinegros sólo vieron correr la pelota, permitió al uruguayo Leo Fernández dar un golpe de vestidor en la primera acción vistosa de la tarde (3). Fernando Navarro puso el segundo a los 10 minutos, mientras el chileno Valber Huerta cazó un centro en el área para el 3-0 con un remate de zurda (14).

“No tenemos por qué levantar el pecho y creernos lo que no somos”, declaró al final del encuentro Ignacio Ambriz, técnico de los Diablos; “somos un equipo humilde que trabaja y así debemos seguir”.

A pesar de la desventaja, el Atlas provocó miradas de desconcierto entre los aficionados escarlatas luego de las anotaciones de Jesús Ocejo (43) y Aldo Rocha (83), con las que quedaron a tiro de piedra de su rival. No obstante, los ajustes defensivos de Ambriz y las fallas en el ataque de los Zorros mantuvieron las cosas iguales hasta el silbata-zo final.

“Tenemos claro que no somos América, Cruz Azul o Tigres. Para ganar tenemos que estar al máximo, si no, nos pasa esto”, explicó tras la derrota el estratega rojinegro, Diego Cocca, quien no contó con Julio Furch ni con el colombiano Julián Quiñones, artífices de sus dos recientes campeonatos de Liga.

Dentro de los festejos, el público en el Nemesio Díez ovacionó de pie a Saturnino Cardozo, ex técnico y goleador del equipo, quien caminó por el terreno de juego para grabar algunos aspectos de su próximo documental, cuyo estreno se prevé para finales de año.

De visita, el Necaxa sorprendió a los Gallos del Querétaro y sumó sus primeros tres puntos de la temporada con una victoria por 1-2 en la desolada cancha del Corregidora.

El argentino Milton Giménez marcó un doblete para los Rayos (23 y 83) y, por si fuera poco, le dio vida a su rival con un autogol a la media hora de juego.

Los dirigidos por Mauro Gerk ligaron su segundo revés de manera consecutiva y cayeron al fondo de la clasificación sin unidades y una diferencia de goles de -3. En tanto, el equipo de Jaime Lozano se repuso de la goleada sufrida ante los Diablos en la primera fecha y se ubicaron en el lugar 11 del Apertura 2022 con tres puntos.

