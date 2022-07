Natalie Portman empuña el martillo

Excélsior

LUCERO CALDERÓN

La actriz, directora y psicóloga graduada de Harvard hizo un balance de su carrera y de cómo se convirtió en superheroína en Thor.

Su carrera comenzó hace 28 años cuando el director fran­cés Luc Besson la fichó como Mathilda, aquella adolescen­te que acompaña a León, un asesino a sueldo en El per­fecto asesino. Cinco años más tarde, los fans de Star Wars se enamoraron de Na­talie Portman cuando apare­ció como la Reina Amidala/ Padmé (futura mamá de Luke Skywalker y la Princesa Leia) en el Episodio 1 de la franqui­cia intergaláctica.

A pesar de la fama adqui­rida y de lograr una carrera sólida en Hollywood, con el recién estreno de Thor: Amor y Trueno, la israelí quiso de­mostrar que era más que una “actriz de cara bonita” y al término del rodaje de la en­trega de Star Wars se ma­triculó en la Universidad de Harvard para estudiar la ca­rrera de Psicología, de la cual se graduó. Incluso existe una anécdota que cuenta que cuando fue el estreno de la cinta, Natalie no pudo asistir a la premier del Episodio 1, ya que estaba estudiando para unos exámenes. Y aunque su amor por la psicología era grande, regresó al cine, ám­bito que le otorgó un Oscar en 2011 por El Cisne Negro.

Aún me siento muy re­ceptiva y abierta a buscar nuevas experiencias, así como a nuevos retos. Es­toy agradecida por todo lo que he podido hacer en este tiempo y soy muy afortunada de seguir haciéndolo y de po­der tener un trabajo diverti­do. Me pellizco todos los días para saber que no estoy so­ñando y me doy cuenta de que la actuación es lo que quiero y lo que tengo que ha­cer”, contó Natalie Portman en entrevista con Excélsior ante la pregunta de cómo se ve hoy en día en Hollywood.

Portman escribe un nue­vo capítulo en su historial al sumarse a la lista de acto­res que interpretan a un su­perhéroe en Marvel. Esto fue gracias a la invitación que le hizo el neozelandés Taika Waititi, ganador de un Os­car a Mejor Guion Adaptado por Jojo Rabbit, para que to­mara el martillo mágico de Thor, interpretado por Chris Hemsworth, y se convirtie­ra en Mighty Thor en Thor: Amor y Trueno, cuarta cinta del dios del trueno que llega a las salas, en la que Portman se roba toda la atención, por encima del mismísimo Thor, ahora es ella la que empuña el martillo mágico llamado Mjolnir.

Fue realmente Taika el que vino con la idea y me trajo los cómics en los que Jane Foster se convierte en Mighty Thor. Para mí fue muy claro que quería hacer­lo, pues Taika es alguien a quien admiro y quiero mu­cho. No pudimos hacer jun­tos Thor: Ragnarok y me emocionaba trabajar con él y poder interpretar a una su­perheroína, así que no había mucho qué pensar”, compar­tió Portman a través de una charla vía Zoom.

Portman, madre de Ama­lia, de cinco años y de Aleph, de once, se unió por prime­ra vez al Universo Cinema­tográfico Marvel hace once años, cuando se le vio como la científica Jane Foster, la mujer del planeta Tierra de la que se enamora el dios del trueno, en Thor, cinta dirigi­da por el irlandés Kenneth Brannagh. Dos años después, en 2013, regresó con el mis­mo personaje en Thor: Un mundo oscuro y ahora se le ve empoderada y como una superhéroe en Thor: Amor y Trueno, cinta para la que ganó masa muscular.

¡Me sentí muy afortu­nada! La primera vez que usé el traje de Mighty Thor me di cuenta de que estaba consiguiendo un lugar como superhéroe. Llamé inmedia­tamente a Taika y le dije: ‘¿¡Te he dicho lo agradecida que estoy!? Ésta es la cosa más genial que hay’”, compartió la actriz de 41 años.

Ante la pregunta de qué tan importante es darle vida en la pantalla a una mujer que es superhéroe libre, con amor propio, con poder de decisión y que incluso le qui­ta protagonismo a Thor, la también actriz de Closer y V de Venganza celebró el po­der reflejar lo que pasa hoy en día.

Es un momento muy importante para interpretar a un personaje así, porque hay muchas superhéroes en el Universo de Marvel, así como en el universo fílmi­co en general. Siento que la gente joven tiene una gran habilidad para usar su imaginación y ver qué quie­ren ser o qué distintas posi­bilidades existen para una mujer. Por supuesto que te­nemos muchas superhéroes en todo el mundo, hay mu­chísimas más líderes ahora y para mí es increíble vivir en una realidad en la que hay cada vez más mujeres al mando”, reflexionó Portman.

El equipo de producción filmó Thor: Amor y Trueno en enero del año pasado en Australia, país de origen de Chris Hemsworth, de quien Natalie Portman es ami­ga desde hace más de diez años. La gran relación que llevan y que nació a partir de que filmaron en 2011 la pri­mera cinta de Thor, ha hecho que sus hijos sean amigos y que tanto Natalie como su esposo, el francés Benja­mín Millipied, mantengan una estrecha relación con Hemsworth y su esposa, la actriz española Elsa Pataky.

Ante la pregunta de cómo tomaron sus hijos la idea de que mamá es Mighty Thor, la actriz comentó que ésta es la primera vez en sus vidas que le pidieron que se apurara para ir a trabajar.

Es muy divertido poder hacer algo de lo que ellos aman. Se emocionaban mu­cho al acompañarme al set, les encantaba que me fuera a trabajar y están muy emo­cionados de que la película se estrenó. Además tienen ya la muñeca y las figuras de acción. Generalmente con otros proyectos mis hijos me dicen: “no vayas a trabajar, quédate con nosotros mami” y en esta ocasión me decían que esto era lo más cool, que me agradecían y hasta me decían: “vete, vete ya a tra­bajar”. Así que realmente fue una gran oportunidad’, rema­tó Portman.

SOBRE MIGHTY THOR

En 1978 apareció una saga de có­mics titulada What If…? en la que se planteaba lo que hubiera pasado si Jane Foster hubiera encontrado y empuñado el martillo de Thor. Esa idea hizo que en 2014, en los có­mics de Jason Aa­ron, se mostrara cómo Jane Foster se convierte en Mighty Thor. Esa premi­sa es lo que se muestra en la nueva cinta en la pantalla grande.

