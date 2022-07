Descarta Chihuahua investigación vs Peña Nieto

La gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, señaló que el expresidente, Enrique Peña Nieto, no aparece en investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Apuntó que se deliberó los casos entrelazados entre la Fiscalía local y la Unidad de Inteligencia Financiera donde consideró que el caso del expresidente no le compete.

Asimismo, rechazó reiteradamente que Enrique Peña Nieto haya sido mencionado en alguna investigación local.

“Viendo los casos de la Unidad de Inteligencia Financiero que correspondían a Chihuahua, pero es lo que me correspondí a mí, no me corresponde el caso del presidente de la república”, culminó diciendo.