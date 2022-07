El populismo sacrifica a las familias chihuahuenses: diputado

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, señaló que Chihuahua ya enfrenta una profunda crisis de desabasto de gasolina, lo que repercutirá en la producción y distribución de alimentos, generando escasez de productos básicos para la sobrevivencia de las familias chihuahuenses.

“Siempre será lo mismo con los gobiernos populistas: inflación, desabasto y pobreza. Hoy vemos ya las gasolineras cerradas, a los chihuahuenses que no pueden cargar combustible, no solo por sus precios desmedidos, sino porque simplemente nuestro estado no cuenta con combustibles”, apuntó.

En ese sentido el legislador chihuahuense advirtió que la crisis económica no será pasajera, sino que los ciudadanos deben prepararse para lo peor, donde la escasez, la inflación y la devaluación serán una amenaza cada vez mayor.