Memo Ochoa espera que México salga de la ‘burbuja’

Por: Excelsior.

Ciudad de México., a 6 de julio del 2022.- Guillermo Ochoa, portero del América, se refirió a la necesidad que percibe del futbolista mexicano por volver a competir en torneos sudamericanos y no tanto contra rivales centroamericanos o de la Major League Soccer.

Ojalá podamos salir de esa burbuja y ayuda que podamos algún día volver a competir contra los equipos sudamericanos que nos va a ayudar más que jugar contra los de Centroamérica o del norte”, indicó.

Por otro lado, consideró que deberían buscar la forma de que el balompié nacional pueda verse sin complicaciones en cualquier parte del mundo porque le tocó vivir como en Europa, solamente se conoce a uno o dos equipos nacionales, por lo que espera que a futuro pueda haber cambios por el bien del futbol mexicano.

“La línea a seguir en un futuro es buscar que la liga mexicana se unifique y se pueda ver en otros lados. Me tocó vivirlo en Europa y es complicado, los mismos compañeros y clubes no conocen tanto la liga mexicana, conocen uno o dos clubes, cuando es un Clásico no puede verse el partido y ven más otras ligas, es la realidad”, indicó.

