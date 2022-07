Nodal cumple sueño a fan en un concierto; “tu música me ayudó a salir adelante”

Por: Excelsior.

Ciudad de México., a 5 de julio del 2022.- Christian Nodal siempre comparte su estado de ánimo en cada presentación que ofrece y ahora le tocó cumplir el sueño de un fanático en Chile, quien quería conocerlo en un concierto.

Hace algunos días, Alvin Gallardo, fan del intérprete subió un video a redes sociales en el que le agradecía por su música, pues lo ayudó en un momento duro de su vida.

“Él decía que ojalá algún día alguien le dijera que su música le había salvado la vida. Yo quiero decirle hoy día: ‘Christian, tu música me ayudó a salir adelante”.

Al término de un concierto en Chile, Nodal se dio unos minutos para convivir con su fan, firmarle unos discos y tomarse fotos.

El fanático aseguró que hace algunos años sufrió un accidente que le impedía volver a tocar guitarra y cantar. En ese momento conoció la música de Nodal, que lo ayudó con su rehabilitación.

“Su música me hizo feliz. Quería cantar una canción de él aunque eran muy difíciles, pero me dio fuerza, me dio energía”.

A raíz del accidente se aprendió las canciones del intérprete de ‘Botella tras botella’ y lo escuchaba sin parar. Hasta subía sus versiones de las canciones de Nodal a su canal de Youtube.

Christian Nodal aseguró esta semana que se tomará un descanso de los escenarios tras su gira por América Latina y Estados Unidos.

“Se acabó la temporada de conciertos, me voy a tomar dos meses de vacaciones dentro de julio y agosto porque ya quedan pocas fechas y quiero agradecer a mis fans con toda el alma”, comentó a través de Instagram.

El cantante mencionó que descansará este periodo para volver a componer y grabar una producción, aunque los rumores apuntan a que quiere dedicarle tiempo a su relación con la rapera Cazzu.

