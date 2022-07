Presenta Marco Bonilla película “Sonido de Libertad” de Eduardo Verástegui y se suma al Movimiento Viva México

Chihuahua, Chih., a 2 de julio del 2022.- El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza y su esposa encabezaron la proyección de la película “Sonido de Libertad” producida por el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui, fundador y presidente de la asociación civil Movimiento Viva México.

Durante la presentación de este material cinematográfico, Bonilla Mendoza calificó al actor Eduardo Verástegui como un “embajador” del tema de la Trata de personas a nivel mundial, problemática social que persiste, y que tiene que ser visibilizado.

Bonilla Mendoza destacó que la problemática de la trata de personas es un asunto que muchas de las veces la sociedad aunque trate de entender, le resulta complicado entenderla, porque aunque seamos muchos más los buenos, nos queremos resistir a creer que también hay personas malas.

Por su parte, Eduardo Verástegui compartió que uno de los motivos que lo movieron a producir este material cinematográfico que es parte de un movimiento global para poder terminar con lo que calificó una terrible realidad.

“La trata de menores para el comercio sexual es un problema mundial, principalmente en los Estados Unidos y México, siendo el primero de estos el principal consumidor de sexo con niños y el segundo, su proveedor número uno”, afirmó Eduardo Verástegui.

Agregó que, cuando vean “Sonido de Libertad” se quedarán en shock al conocer esta historia, no me pude quedar de brazos cruzados y espero que ustedes tampoco, lo que van a ver no es una ficción, sino una historia real, la historia de un ex agente de la CIA del departamento de Interno de los Estados Unidos que conocí hace siete años que viajo por diferentes partes del mundo junto con otros ex agentes militares para rescatar niños secuestrados con fines sexuales, han rescatado a miles de ellos.

El primer rescate se suscitó en Cartagena, Colombia, historia que quedó plasmada en esta película en donde al final los niños gritaban y cantaban como un “sonido de libertad” y fue por ello que así el actor y productor titulo esta película.

