Concluyen el primer curso de Dirección Orquestal de la OFECH

Chihuahua, Chih., a 2 de julio del 2022.- La Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua a través de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECH) y la Asociación Filarmónica de Chihuahua, dio por concluidas las clases magistrales de Dirección Orquestal, impartidas por el maestro Iván del Prado, Director General de la OFECH, realizadas del 27 de junio al 2 de julio, con el objetivo de capacitar a jóvenes estudiantes y profesionistas en la música.

Con un total de veinte alumnos y alumnas procedentes de Guanajuato, Veracruz, Coahuila, Quintana Roo, Ciudad de México, Tijuana, Chihuahua y Cuba, compartieron experiencias y consejos alusivos al tema de dirección de orquestal.

Después de once sesiones en las que se ejecutaron piezas de grandes compositores de música clásica como, L. Van Beethoven, Sinfonía con la pieza No. 3 Eroica I y II Movimientos; R. Schumann, Sinfonía con la No. 2 I; y IV Movimientos y J. Brahms, Variaciones sobre un Tema de Haydn.

Además, temas W.A.Mozart, Pequeña Serenata Nocturna I y II Movimientos; y de G. Rossini, Obertura La scala di seta.

También se realizaron tres conversatorios para discutir de temas relativos al arte de la dirección y una proyección de un material audiovisual, película y documental.

La persona encargada de dirigir una Orquesta, es la encargada de mejorar los resultados musicales de una formación musical en un contexto orquestal.

El Director, además de la propia técnica de la dirección, tienen un peso muy importante, pues también práctica un instrumento musical y debe componer, por lo que este puesto implica que debe ser el más completo de los músicos.

