Prepara Parques y Jardines el suelo en los camellones para forestarlos

Personal de la Dirección de Parques y Jardines trabaja este verano en la preparación de suelo de los camellones centrales en distintos puntos de la ciudad que no cuenta con vegetación, con el propósito de dejarlos listos para la forestación en los meses de temporada invernal.

Daniel Zamarrón Saldaña, titular de la dependencia, destacó que se hizo un listado de camellones que se encuentran en un estado de deterioro, y es en los que están trabajando en la preparación del suelo, para reforestar estas zonas la próxima temporada de frío.

“Plantar en estos suelos durante esta temporada no es recomendable, la vegetación se expone al calor, entra en un estado der estrés muy fuerte, por eso estamos programando y preparando el suelo con nutrientes que nos ayudarán a que cuando sea conveniente la plantación, esta crezca sana”, explicó.

Zamarrón Saldaña dijo que Ciudad Juárez cuenta con suelos arenosos y con una gran cantidad de arcilla.

“Si la condición del suelo no es propicia, hay un nivel de complejidad muy alto para poder plantar. Por el momento las cuadrillas continúan trabajando en poner nutrientes en el suelo que permitan que al momento de hacer la forestación las plantas se desarrollen”, expresó.

El funcionario comentó que de las 10 pipas que adquirieron para el riego de camellones, dos serán designadas para que den seguimiento a las nuevas plantaciones.

Actualmente, dijo, se mantiene el trabajo de riego de los camellones en distintos puntos de la ciudad y a diario salen las pipas a regar en estos espacios que se encuentran por algunas de las avenidas principales.

“Hicimos una programación para permitir que se hiciera un riego en base a las necesidades que tiene la ciudad, como el tipo de vegetación que tienen los camellones, por otro lado, las horas pico de circulación vehicular”, agregó.