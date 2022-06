El bien y el mal

A dos manos

Francisco Flores Legarda

Lo bueno, el bien, y lo verdadero es habito innato, actitud persistente de darle soluciones a los problemas a las situaciones a los problemas a las situaciones a resolver, con el fin de favorecer la vida, lo que contribuye a la salud, a su fortalecimiento y a la intensificación de su libertad espiritual. Favorece e incrementa su calidad de vida.

El mal y lo falso, es la continua insidia, contra la unidad de la vida, y a la unidad contra la libertad espiritual.

Actitud persistente de no resolver los problemas. No favorece la calidad de vida. El mal carecería del bien.

Cicerón.

Malitas-Malitatis…Maldad, picardía.

Capacidad de ser malo. Acción mala e injusta.

(Sobre el modelo de ser malo de bonnitas- Bondad)

Creo que existe narcotraficantes y asesinos, para decirles que son sujetos con demencia, barbarie y bajeza. Lo que hacen es una maldad en contra de la sociedad, y la paz de los buenos.

Mentir y verdad

Eu su maldad, la mayoría de los seres humanos, siguen siendo crueles y duros con sus próximos.

Su corazón es mas duro que una piedra a causa de sus protegidos individuales y mas, materializados que nunca.

Su vanidad, mas ligera que el polvo del camino, mas abundante que los puntos electrónicos de un televisor y de una impresora digital

Sumérgelo en el rio y una vez secas sus vestiduras será el mismo de antes. Hubo muchos, muchas guerras y muchos cambios y el hombre no ha cambiado. Le permito importan madre todos los demás, a tal grado de que muchas instituciones, pastores de almas, políticos nacionales intereses no quieran a los pobres.

Todos los días corre sangre en las familias del país, y todo ya parece normal.

Los pobres

En carta dignidad a Juan Pablo II dicen “Su Santidad”:

La iglesia y los políticos quieren a los pobres hasta tal punto que la procura producir mas, por temor a quedarse sin ellos. Nosotros diríamos también: Los mexicanos quieren….

Hemos visto a un hijo asesinar a su padre en su propia casa. Hemos visto a los pobres levantarse con los ricos, a los políticos contra los políticos de su propio y distinto partido.

Hemos visto a un ser humano que habiendo bebido vino en copas de oro, inclinarse para beber agua de la mano de sus verdaderos dictadores.

Hemos visto a los pesaban el oro, mendigar por las callejuelas, y sus mujeres par procurarse un pan, venden a sus hijos por un brazalete de cobre fraudulento.

No ha ocurrido nada de nuevo. Lo que ha sucedido, puede suceder en el futuro. Lo mismo que el hombre no ha cambiado has ahora, tampoco puede cambiar mañana, a no ser que mientan, porque la verdad es un cuchillo afilado, la verdad es una llaga incurable, las verdades un acido corrosivo.

Por eso es que durante los días de su juventud y de su fuerza, el hombre huye de la verdad hacia los lugares de placer y ciega con el trabajo por el trabajo mismo. ¿No señores delincuentes? Huye de la verdad con la busca de poder sobre otros. Pero la verdad, tarde o temprano atravesara su cuerpo y se encontrara solo entres sus semejantes.

Hoy vimos a un niño victima de la delincuencia, tenderle su manita a la mano de un Ángel de la Guarda Medico que le salvo la vida, porque un madre busco por todo el planeta un medico justo que le salvara la vida a su hijo des el seno marteño y lo encontró, Válgame, sigue habiendo un hombre justo y probo, que busca salvar a los buenos de los perversos.

Las águilas vuelan solas los pendejos en bolas.

¿Por qué no seré un águila, a una golondrina, a una grulla alas vigorosas para poder volar ante las barbas de los guardianes de la Gran Ciudad rumbo al total desapego?

Que así sea por amor a la humanidad, repito, las águilas vuelan solas, los pendejos en bolas

Todo dedicado a nosotros el pueblo, Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, para que tanta reunión. Apoyar a las fuerzas del orden con todos los elementos del orden en contra de los a los malos y buenos disfrazados de perversos.

Señores policías no deben estas solos, el pueblo los tiene que ayudar. Primero los Poderes de la Unión. NO PERMITAN TANTOS PERVERSOS.

Los muertos siguen vivos en nuestro corazón.

Total, una vida sin reflexión y amor trabajo no merece vivirse

Salud y larga vida.

Trazado escrito a dos manos

El Maestro Francisco Flores Aguirre y el Compañero Francisco Flores Legarda.

Fuentes. Parte de los conocimientos de 70 años de Francisco Flores Aguirre, puestos de asesoría entre estudios, y Francisco Flores Legarda Alumno de UNGA.

