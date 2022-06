Testigo asegura que Trump instigó a los manifestantes armados a que marcharan al capitolio

France 24

Donald Trump trató de agarrar el volante de su limusina presidencial el 6 de enero de 2021, cuando su equipo de seguridad se negó a llevarlo al Capitolio de EE. UU., donde sus partidarios se estaban amotinando, testificó el martes una exasistente.

El entonces presidente descartó las preocupaciones de que algunos simpatizantes se reunieron para su feroz discurso fuera de la Casa Blanca ese día portando rifles estilo AR-15, y en cambio pidió a seguridad que dejara de controlar la entrada de personas con magnetómetros para que la multitud pareciera más grande, testificó la asistente.

“Llévense los malditos arcos (de detección de metales), ellos no están aquí para lastimarme”, testificó Cassidy Hutchinson, una de las principales asistentes del entonces jefe de personal de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, citado por el presidente esa mañana.

Trump discutió con los agentes del Servicio Secreto que insistieron en que regresara a la Casa Blanca en lugar de unirse a los partidarios que irrumpieron en el Capitolio, donde se reunía el Congreso para certificar a Joe Biden en el cargo.

“Soy el maldito presidente. Llévame al Capitolio ahora”, dijo Hutchinson citando a un enfurecido Trump. Además, aseguró que trató de agarrar el volante del vehículo presidencial fuertemente blindado desde el asiento trasero y se abalanzó enojado contra un funcionario del Servicio Secreto.

Hutchinson testificó en el sexto día de audiencias de la Cámara sobre el asalto mortal al Capitolio del 6 de enero por parte de los seguidores de Trump, despertados por sus falsas afirmaciones de que la derrota electoral de 2020 fue el resultado de un fraude.

En las redes sociales Trump negó haber agarrado el volante

“Su historia falsa de que traté de agarrar el volante de la limusina de la Casa Blanca para dirigirla al edificio del Capitolio es ‘enfermiza’ y fraudulenta”, escribió Trump en Truth Social, su aplicación de redes sociales.

Docenas de tribunales, funcionarios electorales y revisiones de la propia administración de Trump rechazaron sus afirmaciones de fraude, incluidas historias extravagantes sobre una empresa de seguridad italiana y el difunto presidente venezolano Hugo Chávez manipulando las boletas electorales estadounidenses.

Cuatro personas murieron el día del ataque, una fatalmente por disparos de la policía y las otras por causas naturales. Más de 100 policías resultaron heridos y uno murió al día siguiente. Cuatro oficiales murieron más tarde por suicidio.

¿Manipulación de testigos?

Al final de unas dos horas de testimonio, la representante Liz Cheney, una de los dos republicanos en el panel de nueve miembros de la Cámara, presentó posibles pruebas de manipulación de testigos y obstrucción de la justicia.

Mostró mensajes a testigos no identificados avisándoles que una persona de identidad desconocida estaría observando su testimonio de cerca y esperando lealtad.

El republicano Mick Mulvaney, quien se desempeñó como jefe de gabinete de Trump antes de Meadows, tuiteó: “Hay una vieja máxima: nunca es el crimen, siempre es el encubrimiento. Las cosas le fueron muy mal al expresidente hoy. empeorará a partir de aquí”.

Hutchinson le dijo al comité que Meadows y el exabogado de Trump, Rudy Giuliani, que habían buscado el perdón de Trump.

Giuliani le dijo a la radio WSYR en Syracuse, Nueva York, el martes que no había buscado un indulto: “La única vez que surgió un indulto entre el presidente y yo, había dos testigos presentes, incluido el presidente, y les dije que no quiero un perdón porque no lo necesitaba”.

La audiencia convocada apresuradamente marcó la primera vez este mes, durante seis audiencias, que un exfuncionario de la Casa Blanca compareció para dar testimonio en vivo.

Hablando en un tono suave pero seguro, Hutchinson, de 26 años, pintó una imagen de funcionarios de la Casa Blanca en pánico ante la posibilidad de que Trump se uniera a lo que se convertiría en una mafia violenta que se abría paso en el Capitolio, buscando al entonces vicepresidente Mike Pence, la presidenta Nancy Pelosi y otros legisladores que entonces certificaban la victoria de Biden sobre el republicano Trump.

‘Todos los crímenes imaginables’

Sus preocupaciones se centraron en los posibles cargos penales que Trump y otros podrían enfrentar.

“Nos van a acusar de todos los delitos imaginables”, dijo Hutchinson al consejero de la Casa Blanca, Pat Cipollone, si Trump fuera al Capitolio el 6 de enero.

“‘Necesitamos asegurarnos de que esto no suceda, sería una idea realmente terrible para nosotros. Tenemos serias preocupaciones legales si subimos al Capitolio'”, dijo Cipollone, testificó Hutchinson.

Hutchinson, quien se sentó a puertas de la Oficina Oval de Trump, testificó que días antes del ataque al Capitolio de los Estados Unidos, Meadows sabía de la violencia que se avecinaba.

“‘Las cosas podrían ponerse muy, muy mal el 6 de enero'”, lo citó diciendo dentro de la Casa Blanca el 2 de enero con su jefe. Ella testificó que Giuliani había dicho el 6 de enero: “‘Iremos al Capitolio, será grandioso. El presidente estará allí; se verá poderoso'”.

En ese momento, le dijo al comité de la Cámara de siete demócratas y dos republicanos: “Fue el primer momento en el que recordé sentirme asustada y nerviosa por lo que podría pasar el 6 de enero”.

Las audiencias de este mes incluyeron testimonios grabados en video de figuras como la hija mayor de Trump, Ivanka Trump, y su exfiscal general, Bill Barr. Ellos y otros testigos declararon que no creían en las afirmaciones falsas de Trump sobre el fraude generalizado y trataron de disuadirlo de ellas.

Antes de renunciar, Barr le dijo a Associated Press en una entrevista que no había evidencia de fraude. Eso enfureció tanto a Trump que arrojó su almuerzo contra una pared de la Casa Blanca, rompiendo un plato de porcelana y dejando ketchup goteando por la pared, según el testimonio en video del comité de Kayleigh McEnany, la secretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump en ese momento.

Hutchinson le dijo al comité que no era inusual que Trump arrojara comida cuando estaba enojado: “Hubo varias veces durante mi mandato con el jefe de personal que me di cuenta de que tiraba platos o volteaba el mantel para dejar todo el contenido”. de la mesa en al suelo”.