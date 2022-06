Cuando adquirí el banco César Duarte ya no era accionista y ni lo conozco: Brad Hanson

Chihuahua, Chih., a 29 de junio del 2022.- El director general de Bankaool, Brad Hanson afirmó desconocer al exgobernador de Chihuahua, hoy preso en el Cereso de Aquiles Serdán, César Duarte Jáquez y su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral quienes son señalados de desviar recursos del erario estatal para la creación de un Fideicomiso por 65 millones de pesos en el 2012 para “salvar” las finanzas del entonces Banco Unión Progreso.

Brad Hanson detalló que al obtener la licencia bancaria se aseguró de que esta persona ya no perteneciera a la institución, es decir, que el exgobernador de Chihuahua ya no perteneciera a Banco Unión Progreso, esto luego de la relación que en el pasado se documento de manera pública tras una denuncia encabezada por el abogado y activista, Jaime García Chávez.

En ese sentido, Brad Hanson explicó, “yo vine el año pasado, me convertí en el nuevo director general, y no sé cómo garantizarles, pero verdaderamente yo no conozco a estas personas (es decir, a César Duarte y Jaime Herrera Corral). Yo lo que vine es a implementar el nuevo modelo de negocios”.

“Probablemente cometí un error o una falta de juicio porque como yo estaba seguro que estas personas no pertenecían al banco, yo pensé que toda esa historia había quedado atrás cuando yo vine a hacer negocios para acá, pero verdaderamente no tenemos nada que ver con ellos”, dijo en rueda de prensa el director general de Bankool antes Banco Unión Progreso.

“Yo no estaba buscando invertir en un banco en Chihuahua, lo que yo estaba buscando era la licencia de un banco para poder poner en marcha mi modelo de negocios”, abundó, y confirmó que el exjefe del ejecutivo estatal en mención no tiene actualmente ninguna acción en el banco.

De igual modo, compartió que el banco que hoy dirige no tiene ni relación con Duarte Jáquez, ni con el hoy senador panista Gustavo Madero Muñoz, quienes en el pasado eran accionistas del Banco Unión Progreso.

Cuando comencé a tramitar la transacción para realizar la interacción con instituciones financieras en Estados Unidos de América, se llevó a cabo una investigación en donde se determinó que, ni el exgobernador, ni tampoco el ex Secretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera Corral, tenían alguna relación con el banco, “no conozco a esas personas”, afirmó.

Actualmente, este banco se encuentra operando ofreciendo nuevos productos financieros que se suman al servicio de remesas donde el estado de Chihuahua ocupa los primeros lugares con un acumulado de mil 588 millones de dólares, es decir, el equivalente al 3.1 por ciento de todo el dinero enviado por los paisanos en todo México, esto de acuerdo a cifras del 2020.

“Cuando le hemos enseñado a personas que no conocen nuestro producto, de cómo funciona, y que envían dinero desde Estados Unidos a México de manera muy rápida, están muy emocionados con este producto, que además es más barato que otros que están en el mercado actualmente”, comentó Brad Hanson a la prensa.

Destacó que otra prueba de la evolución financiera de Bankool es “una muestra de lo que se está haciendo a través de la generación de nuevos productos mediante la generación de socios de negocios dentro del banco”.

Además de servicios para atender a Fintex, el negocio de adquirencia, y otro tipo de socios y negocios con los que están trabajando por ahora, con el objetivo de ir creciendo en nuevos negocios para servir a un mayor número de personas, refirió Brad Hanson.

