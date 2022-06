Rebecca Jones desmiente una recaída en el cáncer: “Es absolutamente falsa”

Por: La Opinión.

Ciudad de México., a 28 de junio del 2022.- Rebecca Jones desmiente que esté sufriendo una recaída de cáncer, tal como lo aseguró una revista mexicana.

Durante una entrevista con el programa ‘Hoy’, la actriz Rebecca Jones negó que esté pasando nuevamente por problemas de salud, específicamente el cáncer de ovarios, información que dio a conocer este martes 28 de junio la revista TV Notas.

“Esta mañana me desperté con esta falsísima noticia que está circulando en esta revista que básicamente es lo que le gusta hacer, le gusta calumniar, le gusta levantar falsos, le gusta decir mentiras y es absolutamente falsa la nota“, expresó.

La estrella de televisión reitera que es mentira todo lo que se dijo de ella, pues las imágenes que aparecen en el artículo son de hace cinco años cuando enfrentó la enfermedad y la captaron saliendo del hospital en el que fue atendida.

“Hay muchísimas cosas erróneas, empezando porque yo siento que la agarraron como desde el principio, de cuando me dio la enfermedad hace 5 años y son datos completamente falsos”, dijo.

Y aclaró que no podría tener dicha enfermedad en un ovario tal como aseguran, porque desde que la diagnosticaron fue operada y le retiraron los ovarios, por lo que los datos que presentan son completamente falsos.

“Dice que me dio otra vez en el ovario, cosa que están mal, porque mira ovarios si tengo muchos, pero ya no están, o sea, a mi desde el principio me los quitaron, entonces ese tipo de datos, por ejemplo, están perfectamente mal, es una nota con muy mala leche”, añade.

La actriz atribuye la nota falsa a que hace unos días se negó a responderle al reportero de TVNotas quien se molestó. No obstante, reitera que es información que falta al respeto no solamente a ella, sino que también puede llegar a dañar a su familia, el público y quienes realmente están pasando por un problema de salud como el que mencionan.

El reportero de esta revista me entrevistó al respecto y le dije no, no vengo a hablar de eso y vengo a hablar de una obra de teatro que voy a hacer, y se molestó. Yo siento que por eso sacaron la nota y no solamente es la nota, es una portada, lo cual es muy dañino, no para mí, yo estoy bien, pero qué mala información para el público, porque eso es lo que más coraje me da, hay mucha gente padeciendo esto a niveles muy serios, y que vean notas así que son mentiras absolutas, me tiene muy triste”, destacó.

Rebecca Jones, quien próximamente regresará a las pantallas de televisión en una producción de José Alberto Castro, descarta demandar a la revista, al menos por el momento.

“Tal vez (demandará), pero me interesa que el público sepa que no es cierto y que es lamentable como lucran con eso”, puntualizó.

