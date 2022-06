Estrategia de la Federación podría estar fallando; urge reorganización: alcalde

El alcalde Marco Bonilla, consideró que la estrategia del gobierno federal para combatir los delitos de alto impacto podría estar fallando, ya que las zonas donde se presumen más apoyos sociales destacan también por mayor presencia del crimen organizado.

“El tema de la seguridad no se combate con abrazos, se combate con firmeza, con estrategias, y castigando a aquellos que alardean quieren jugar con el tema de la impunidad, lo he dicho en varios ocasiones dos grandes cánceres de nuestro país es la corrupción no solo en el gobierno, también lo es la impunidad el no castigar a quien comete faltas y delitos, esta puerta giratoria”, comentó.

Por lo anterior dijo, es importante dar una mejora a en el sistema de leyes y esto le debe de corresponder a la autoridad del Congreso del Estado para regularlas.

“Eliminando la puerta giratoria, combatiendo la impunidad, la corrupción, sería una buena forma den acabar la violencia con estrategias y no con abrazos”, reiteró.