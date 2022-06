Diputado  llevará  solicitudes  a la embajada del Vaticano en México

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, informó que este viernes 24 de junio será recibido por la representación de El Vaticano en México, la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en la Ciudad de México, para dialogar sobre la crisis y estado de emergencia que vive Chihuahua.

“Chihuahua no perderá la fe, no nos arrebatarán la esperanza. He asumido el reto y el compromiso de luchar por un futuro más justo, de ser la voz de quienes no tienen poder político. Voy a poner a disposición mis herramientas y energías para alcanzar justicia, para que haya paz en las familias” sentenció.

El legislador chihuahuense indicó que, ante la representación del Vaticano en nuestro país, buscarán la recuperación de la paz de las familias chihuahuenses que se enfrentan a un crisis de seguridad, en donde la violencia ha azotado a todas las regiones de Chihuahua.