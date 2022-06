Corte Superior anula el derecho al aborto en EUA pero en California sigue siendo legal

Por: La Opinión.

Ciudad de México., a 24 de junio del 2022.- Aunque la Corte Superior de Estados Unidos puso punto final al derecho al aborto en el país que ha estado vigente por medio siglo, en California, incluyendo el condado de Los Ángeles, permanece siendo legal. Líderes en el estado llamaron a organizarse para pelear contra este fallo en el ámbito nacional. Por lo pronto, se anuncian movilizaciones masivas por toda la nación para presionar porque se reviera la anulación.

El gobernador Gavin Newsom propuso un paquete de salud reproductiva por $125 millones para ampliar el acceso y ayudar con los preparativos para el flujo de mujeres que se espera venga de otros estados a buscar acceso al aborto.

La legislatura de California presentó una enmienda constitucional para consagrar el derecho al aborto en la Constitución Estatal. El gobernador Newsom recientemente firmó una ley para eliminar los copagos o pagos adicionales por servicios de cuidado del aborto; y un paquete legislativo para fortalecer la protección de pacientes y proveedores.

Y aún más, los gobernadores de California, Oregón y Washington hicieron un compromiso multiestatal para defender el acceso a la atención de la salud reproductiva, incluido el aborto y los anticonceptivos, y se comprometieron a proteger a pacientes y médicos contra los esfuerzos de otros estados por exportar sus prohibiciones de aborto a nuestros estados.

En un mensaje por video, los gobernadores compartieron su compromiso para que la costa oeste siga siendo un lugar donde la atención de la salud reproductiva sea accesible y esté protegida.

“La Corte Suprema lo ha dejado claro, quieren despojar a las mujeres de su libertad y permitir que los estados republicanos la reemplacen con el nacimiento obligatorio porque el derecho a elegir un aborto no está ‘profundamente arraigado en la historia’, dijo el gobernador Newsom.

“Quieren hacer retroceder el reloj a una época en que las mujeres no tenían derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, cuando tenían que buscar atención en las sombras, con gran peligro, y no eran tratadas como ciudadanos iguales ante la ley.

“Este es otro paso devastador hacia la eliminación de los derechos y libertades por los que los estadounidenses han luchado en los campos de batalla, en los juzgados y en los capitolios. Este no es el Estados Unidos que conocemos, y no es el estilo de California”, dijo el gobernador Gavin Newsom.

La supervisora Hilda Solís confesó sentirse triste, pero también escandalizada tras el fallo de la Corte Suprema.

“Los republicanos han tenido éxito al derogar Roe contra Wade y Planned Parenthood contra Casey, aniquilando el derecho a un aborto. Aunque el aborto permanece legal en California, es ilegal ahora en 26 estados y sus ramificaciones se extienden más allá de los estados fronterizos”.

A los millones que están enojados con la decisión, les compartió su dolor y furia. “Estoy con ustedes, lista para contraatacar”.

Y expresó su temor de que los magistrados de la Corte Superior planeen echar a abajo otros fallos que salvaguardan el matrimonio del mismo sexo y la anticoncepción.

El concejal Kevin de León, dijo que es absolutamente inconcebible que el tribunal supremo del país elimine el derecho básico de todas las mujeres a controlar su cuerpo, un derecho con el que la gran mayoría de los estadounidenses está de acuerdo.

“Esta decisión casi asegura que más mujeres, particularmente las que son pobres y de las minorías, van a morir en la nación más rica del planeta”.

Sin embargo, dejó en claro que en este estado y en esta ciudad, están convencidos de que el derecho de una mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo, es suyo y solo suyo.

“Ahora es el momento de unirnos y organizarnos como nunca antes para garantizar de una vez por todas que el derecho a elegir de la mujer esté protegido de forma permanente”.

Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo que este fallo es parte de los ataques que se han dado por largo tiempo de parte de los conservadores políticos contra las mujeres, los inmigrantes y las personas de color.

“Creemos que las mujeres inmigrantes y todas las de color, al igual que todos las demás, tienen todos sus derechos, no solo algunos. Esto incluye el derecho a tomar sus propias decisiones de atención médica”.

La congresista Lucille Roybal-Allard recordó que hubo un tiempo antes de Roe cuando las mujeres buscaban clínicas clandestinas con proveedores sin licencia para interrumpir un embarazo no deseado, lo que a menudo resultaba en complicaciones graves o muerte.

“La decisión que la Corte Suprema no solo infringe el derecho de las mujeres a elegir, sino que también ha creado una crisis de salud pública para millones de mujeres en todo el país”.

Y enfatizó que este fallo no afectará el acceso al aborto en California.

“En 1969, nuestro tribunal supremo reconoció el derecho al aborto en virtud de la Constitución de nuestro estado, cuatro años antes de que se decidiera Roe. Nuestra ley estatal protege el derecho a las decisiones reproductivas personales”.

Rick Caruso, candidato a alcalde de Los Ángeles, se unió a las voces de frustración.

“Estoy desconsolado e indignado por la decisión de la Corte Suprema. Está mal, simple y llanamente, y hace que millones de mujeres se sientan inseguras y desiguales ante la ley. Quiero que todas las mujeres de Los Ángeles sepan que haré todo lo posible para garantizar que se protejan los derechos reproductivos de las mujeres. Estoy contigo y mi corazón se ha roto en este día devastador.”

La organización RiseUp4AbortionRights.org llamó a llevar a llevar a cabo acciones masivas de resistencia para que el gobierno federal revierta la anulación de Roe contra Wade al hacer ley el acceso al aborto, a petición de toda la nación.

Para hoy y mañana se espera una manifestación grande no violenta en la Corte Suprema en Washington, D.C.

En Los Ángeles, varias organizaciones MoveOn, Planned Parenthood, UltraViolet, Women’s March, entre otras han convocado a una movilización a las 6 de la tarde en 6780 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA, 90028-4622.

A partir de enero de 2023, entrará en vigor en California, la ley SB 245, que obliga a que los planes de seguro cubran todos los servicios de aborto sin autorización previa y sin costos compartidos.

Además tendrán derecho a recibir atención oportuna.

“Las citas de atención urgente que requieren autorización previa deben programarse dentro de las 96 horas (4 días) de su solicitud, y las citas de atención no urgente que requieren autorización previa deben programarse dentro de los 15 días de su solicitud”, indicó el Departamento de Seguros del Estado de California en un comunicado.

El proceso para obtener la autorización previa variará según las políticas de su aseguradora. Si tiene dificultades para obtener acceso oportuno a cualquier servicio de aborto, comuníquese con Servicios al Consumidor al 1-800-927-4357.

Reacciones

La activista Maribel Solache dijo que es un error que jueces a los que llamó machistas e hipócritas decidan sobre el cuerpo y derechos de la mujer.

“En realidad esto no previene el aborto sino criminaliza y margina aún más a la mujer”.

Señaló que con este fallo, los jueces muestran su doble moral. “Tantos niños muertos en las guerra, en las fronteras, en la escuela; y tantas vidas cobradas por la policía supremacista”.

Lamentó que estemos frente a un sistema que en lugar de proteger a la mujer las quiera poner en la cárcel.

“Este fallo no resuelve nada. Lo que se necesita es que pongan dinero en programas de prevención de embarazos no deseados, pero si ni siquiera hay coberturas médicas accesibles. Cómo carajos vamos a prevenir. Las escuelas están más preocupadas por los tiroteos que por la educación sexual”.

Paty S. Chávez, estudiante de derecho y activista, dijo que tristemente la decisión de la Suprema Corte, contradice el famoso lema de que este es el país donde reina la libertad.

“Desde niños nos enseñan en la escuela el famoso “The Pledge of the Allegiance” que curiosamente termina con la frase “Liberty and Justice for all” “libertad y Justicia para todos”. La verdad es que cada vez tenemos menos libertad y con el tiempo he aprendido que al justicia solo existe para quien puede pagarla”.

Reconoció “sentir una profunda tristeza al escuchar que el derecho al aborto será reprimido, y que la mujer ya no podrá tomar decisiones sobre su cuerpo, especialmente. Esta decisión es un ataque directo a nuestra libertad como mujeres”.

Comentarios