Ratificará Bazán denuncia vs exfuncionarios a las 10

El diputado Omar Bazán ratificará su denuncia contra exfuncionarios este miércoles a las 10 de la mañana en la Secretaría de la Función Pública.

Indica que el gobierno de Javier Corral dejó sin aclarar distintas observaciones o irregularidades detectadas en el manejo de su hacienda pública por parte de la Auditoria Superior de la Federación, las cuales significan más de 100 irregularidades por más de 8 mil millones de pesos.

Por dicha observación se promovió ante la Secretaría de la Función Pública del Estado la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación.

Informa que tan sólo en el año 2018 en el ejercicio de cinco fondos federales no se pudieron aclarar más de 7 mil millones de pesos, los cuales destacan rubros como gastos sin justificar, compras de insumos médicos que no se encuentran en operación, subejercicios y pagos extemporáneos que no pudieron ser solventados por las instituciones estatales.

“Hay que señalar que el hecho de que se el Gobierno del Estado oculte las observaciones y no las justifique no implica que no existan las irregularidades”, agregó.

“Al tratar de ubicar la referida denuncia en el actual gobierno, se informa a mi personal que el expediente Exp. EPRA-79/2019 corresponde a diversos hechos que no guardan relación con los que yo denuncié y es por ello que tengo el temor fundado de que se haya ocultado el expediente y desaparecido los datos que estuve aportando para encubrir indebidamente al ex Gobernador Javier Corral Jurado”, dijo.

“No obstante la gravedad de los hechos, se desprende que los servidores públicos denunciados eran omisivos en su actuación, indicando claramente que protegían al ex gobernador Corral, precisamente con el retador en la administración de justicia El Ministerio Público es una autoridad Constitucionalmente existente y su finalidad es la investigación y persecución del delito… el evadir la competencia para favorecer al ex gobernador Corral retrasando la impartición de justicia y las investigaciones, ocultando pruebas y con su conducta”.