Sin brotes Covid en planteles educativos: Mocken

El secretario de educación, Javier González Mocken, informó que de momento no se registran brotes de Covid-19 en los planteles educativos por lo que todos están finalizando el ciclo escolar de manera normal.

“Brotes no hay, todos están trabajando normal, no hay cierres de planteles ni alertas, si bien se dice que hay una quinta ola, no se sabe con exactitud no hemos sido informados y afortunadamente no tenemos casos”, dijo.

Recordó que el fin de curso se adelantó debido a las altas temperaturas, pero de momento las medidas por Covid se siguen aplicando en las escuelas descartando contagios.