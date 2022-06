Kim Kardashian no dañó el vestido de Marilyn Monroe, señala Ripley

Por: El Financiero.

Ciudad de México., a 17 de junio del 2022.- Kim Kardashian no dañó el vestido “nude” de Marilyn Monroe al usarlo para la pasarela de la Met Gala 2022, determinó el instituto Ripley’s Believe it or not!, según un comunicado.

“La caminata de Kim Kardashian por las escaleras del Museo Metropolitano en la Met Gala de este año causó un gran revuelo, pero una cosa es Ripley’s Believe It or Not! puedo decir con confianza es que no dañó el famoso vestido de “Happy Birthday” de Marilyn Monroe de 1962 indica el texto del jueves.

Ripley recordó que adquirió este vestido en 2016, en una subasta de Julien’s Auction, donde la prenda icónica alcanzó un valor de 4.8 millones de dólares.

Tras la adquisición, en 2017, el instituto realizó un informe escrito sobre el estado del vestido, donde se explicaba que la prenda tenía “varias costuras están estiradas y gastadas. Esto no es sorprendente dado lo delicado que es el material. Hay arrugas en la parte posterior por los ganchos”, entre otros daños.

Se trata de una pieza creada a la medida, cuya confección enmarcó la figura de Marilyn Monroe y que la hacía ver como si estuviera casi desnuda, por su estructura súper ceñida al cuerpo y por el color nude, decorado con cristales de Swarowski.

Este vestido ‘nude’ fue encargado por Marilyn Monroe al diseñador francés Jean-Louis, y el boceto fue creado por el diseñador Bob Mackie, esto en 1962. En ese momento, la actriz pagó mil 440 dólares por la prenda. El diseño original tenía 2 mil 500 cristales.

Marilyn solo usó este vestido unas horas, para cantar feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy, en 1962. Hasta que en mayo de 2022, la socialité y empresaria Kim Kardashian lo llevó de paseo a la gala del Met.

“Como empresa privada, Ripley ha exhibido el vestido histórico en varias de sus atracciones en todo el mundo. La compañía comprende los riesgos asociados con esto, pero Ripley’s Believe It or Not! ha estado recopilando recuerdos notables de la cultura pop, artículos históricos y artefactos increíbles durante más de 100 años. Nuestra misión es entretener y educar a los visitantes y fans, y generar conversaciones como el discurso sobre el vestido de Marilyn Monroe hace precisamente”, apuntó el comunicado del jueves.

Ripley aceptó que ha sido muy cuestionada la decisión de que Kim Kardashian portada el vestido de Monroe, “pero el hecho es que, de ninguna manera, dañó la prenda en el poco tiempo que se usó en la Met Gala”.

Tras su caminata en la alfombra, Kim se cambió y usó una réplica del mismo vestido.

“Desde la parte inferior de los escalones del Met, donde Kim se puso el vestido, hasta la parte superior donde se lo cambiaron, el vestido estaba en las mismas condiciones en las que comenzó”, señaló la vicepresidenta de publicación y licencias de Ripley, Amanda Joiner.

