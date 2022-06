Entregó Gobierno del Estado más de mil 200 apoyos a personas en situación vulnerable en Chihuahua y Parral

– La condonación de pagos y apoyos económicos se entregaron a través de la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común durante el mes de mayo

Durante el mes de mayo, Gobierno del Estado, a través de la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), entregó mil 252 apoyos y realizó gestiones diversas, en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad que fueron atendidas en los municipios de Chihuahua y Parral.

Estas acciones se realizaron a través de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, y contemplan, entre otros, la condonación del pago en el costo de 775 actas del Registro Civil y 410 constancias de antecedentes penales.

En este periodo, se brindaron 31 apoyos económicos únicos para la realización de estudios clínicos o la adquisición de medicamentos de alta especialidad, además del pago de pasaje vía terrestre a 51 personas para que pudieran retornar a sus lugares de origen.

Se otorgaron también dos apoyos de gastos funerarios a igual número de familias y 14 personas más recibieron apoyos escolares o solicitaron asesoría para llevar a cabo diversas gestiones.

Las ventanillas únicas de la SDHyBC están ubicadas en la ciudad de Chihuahua en calle Ejército Mexicano No. 2906, colonia Centro, así como en el sexto piso del edificio Héroes de la Revolución, en Avenida Venustiano Carranza No. 803, colonia Obrera; y en el municipio de Hidalgo del Parral, se encuentran en calle 20 de noviembre No. 12, colonia Centro.

