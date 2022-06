“Que AMLO les responda a los juarenses por masacre en Denny’s”: Gabriel García Cantú

Chihuahua, Chih., a 16 de junio del 2022.- El diputado juarense Gabriel García Cantú, exhortó al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que responda a los juarenses por masacre en el restaurante familiar Dennys.

Esto luego de los hechos ocurridos esta mañana en Ciudad Juárez, en donde masacraron hasta el momento a 7 víctimas del crimen organizado.

“López Obrador retiró los fondos para apoyar a las ciudades en el combate a la delincuencia. Le exigimos que regrese esos fondos a las corporaciones policiacas y que dicho acontecimiento no quede impune para las familias de esta frontera”, acotó el legislador panista.

García Cantú mencionó que la estrategia del presidente no funciona. “Abrazos no balazos” no es precisamente lo que las familias están esperando al ser víctimas presenciales de tan fatídico hecho.

Comentarios