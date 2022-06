Evita caer en juegos fraudulentos o en llamadas de extorsión

Con el objetivo de prevenir fraudes y extorsiones cometidos por personas que buscan obtener dinero fácil a través de engaños u otras artimañas, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública, emite sencillas pero importantes recomendaciones para evitar convertirse en víctima de estos delincuentes.

De acuerdo al historial estadístico que maneja la dependencia policial, son varias las modalidades que los defraudadores utilizan para timar y engañar a las personas, como los juegos de azar, lotería, el llamado truco del pañuelo o las canicas, que suelen ser instalados en estacionamientos de centros comerciales o en la vía pública y que son arreglados de manera tal que la víctima no tiene oportunidad de ganar en lo absoluto.

Además de estos, existen otros, como los extorsionadores que, por medio de llamadas telefónicas, amedrentan a las víctimas con engaños sobre supuestos escenarios inexistentes o amenazas, por ejemplo, simulando privaciones de la libertad de algún familiar o amigo, o bien haciéndose pasar por empleados de empresas para obtener sumas de dinero rápidamente, exigiendo depósitos, entre otros.

Aunque es generalmente durante ciertas épocas del año cuando se presentan con mayor frecuencia, debido a los recursos monetarios que se mueven, ahorros y otras percepciones, este tipo de hechos ilegales se presentan durante todo el año, por ello se debe permanecer atento a este tipo de personas.

La Policía Municipal permanece atenta a este tipo de reportes para detectar a los responsables, que buscan lucrar con la inocencia o ignorancia de quienes creen en sus trucos o engaños telefónicos, para lo cual pide evitar a estas personas y denunciarlos de inmediato a la línea 9-1-1 o a través de la aplicación Marca el Cambio.

_Recomendaciones para evitar ser defraudado o extorsionado:_

• Desconfía de ofertas tentadoras, juegos, envoltorios “con mucho dinero” o supuestas alhajas

• En estacionamientos de centros comerciales ignora si te invitan a jugar apostando dinero

• Ante llamadas exigiendo depósitos por supuesto secuestro de familiares, mantén la calma, reporta al 9-1-1 y trata de localizar a la persona

• No proporciones información personal ni de familiares

• No salgas del domicilio o comercio hasta que llegue la Policía

• Si te informan que has sido ganador de un supuesto concurso, verifica la legalidad del mismo

• Si tu supuesto jefe de trabajo te pide hacer depósitos de dinero, confirma antes con él o comenta con algún compañero

• Por ningún motivo realices depósitos de dinero a personas que no conoces

• Cuenta tu dinero discretamente, fuera de lugares públicos o cajeros y al momento de hacer una compra

• Denuncia al 9-1-1 la presencia de personas sospechosas o la realización de cualquiera de este tipo de actividades