Diana Bracho habla sobre el regreso de Silvia Pinal al teatro: “Me da pena verla acabada”

Por: La Opinión los Ángeles.

Ciudad de México., a 16 de junio del 2022.- Habló además de que le gustaba contar esta experiencia pues “es muy interesante: éramos 5 mujeres de diferentes edades, entonces había un momento donde bailábamos mambo todas. Entonces, se levantaba Silvia y se arrancaba con un mambo que era de ovación, nos veíamos tullidas las otras cuatro”.

“Cuando fui presidenta de la Academia siempre decía: “El Ariel de Oro” hay que dárselo a alguien que tenga trayectoria, pero que pueda recibirlo caminando y que pueda dar las gracias coherentemente”, porque darle un reconocimiento a una persona que ya no habla, ya no ve, ya no asunta, a mí me parece muy doloroso”, comentó, en respecto al homenaje que recibió Pinal durante su trabajo en la obra de teatro infantil. Agregó que le da pena “verla enferma, verla acabada, yo no quiero verla así”.

Diana Bracho finalizó la entrevista diciendo que espera que Silvia Pinal “esté bien y que aprenda a estar de alguna una manera sola, porque es lo que nos va tocando en la vida”.

