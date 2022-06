Amber Heard reaparece tras perder contra Johnny Depp: “no me importa lo que la gente piense de mi”

La Razón

Por: RAÚL CAMPOS

¿Ardida?

Amber Heard ofreció su primera entrevista tras perder el juicio contra Johnny Depp; “no me importa lo que la gente piense de mí”, afirmó.

Amber Heard reapareció tras perder el juicio contra su ex Johnny Depp y dio detalles respecto a cómo está procesando lo ocurrido.

En entrevista para Savannah Guthrie, de Today de NBC, Amber Heard afirmó que no la gente no tiene la culpa de burlarse de ella tras perder el juicio, pues sabe que muchas personas quieren a Johnny Depp.

“No los culpo. La realidad es que les entiendo. Él no deja de ser un personaje muy querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”, dijo Amber Heard.

No obstante, la famosa afirmó que nadie puede sostenerle que ha mentido, aunque todos los fans digan lo contario.

“Aunque algunos estén completamente seguros de que merezco este nivel de odio y esas críticas tan afiladas, incluso si piensan que estoy mintiendo, la verdad es que nadie puede mirarme a la cara y decirme que lo que ha pasado en las redes sociales es una representación justa de la realidad. Nadie puede decirme que esto ha sido justo”, pronunció.

Por ello Amber Heard afirmó tener la conciencia tranquila y que sus seres queridos saben lo que pasó entre ella y Johnny Depp.

“No me importa lo que la gente piense de mí, o qué juicios de valor quieran hacer sobre lo que ocurrió en la privacidad de mi propio hogar, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No presupongo que la gente normal tenga que saber esas cosas. Así que no me lo tomo como algo personal”, remarcó.

