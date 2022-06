¡Alerta! Con la llegada de las vacaciones surgen agencias de viaje fraudulentas

-La Policía Cibernética del Municipio te dice cuáles posiblemente te pueden estafar

Con el objetivo de alertar a los chihuahuenses sobre agencias de viajes dudosas y probablemente fraudulentas, el Gobierno Municipal a través de la Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública, emite útiles recomendaciones que ayudarán a evitar convertirse en víctima de personas que buscan obtener dinero fácil a través de engaños en las redes sociales o páginas web.

De acuerdo a las labores de inteligencia que se realizan en la Coordinación de Tecnología Táctica, a la cual pertenece la Policía Cibernética, se han detectado páginas que no están registradas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o ante la Secretaría de Turismo (SECTUR), lo que indica que posiblemente sean de origen dudoso o ilícito.

Según información de los expertos, previo o durante las temporadas vacacionales surgen las quejas de personas que han sido víctimas de estafas, a quienes se les orienta y canaliza por parte de personal de la Policía Cibernética para saber qué hacer, dependiendo de cada caso.

Estas páginas generalmente ofrecen paquetes vacacionales muy económicos y con precios que resultan irracionales, solicitando depósitos anticipados, para posteriormente bloquear a los usuarios, dejar de contestar llamadas o mensajes y borrar las páginas ficticias con las que se anunciaban.

Si vas a viajar próximamente, la Policía Cibernética te recomienda:

• Verificar la reputación de las páginas con otros usuarios y buscar referencias

• Desconfiar de ofertas y precios tan bajos

• Acudir preferentemente al establecimiento físico

• Verificar que de preferencia cuenten con registro ante la Secretaría de Turismo (SECTUR)

• No confíes en páginas de redes sociales que se hayan creado recientemente, y que cuentan con reacciones negativas (me enoja o me divierte)

Quienes deseen recibir apoyo u orientación de la Policía Cibernética Municipal pueden comunicarse al teléfono 614427300, extensión 3214 o a través de las redes sociales Facebook y Twitter como @ciberpoliciaCUU.

Revisa aquí, el listado de páginas que se han detectado en Facebook y Sitios Web de dudosa procedencia:

Páginas de Facebook

Novo Viajes

Visita México

Tripbye

Magno Travel G

Karisma hotels & resort

Viva.Aerobus.Mx

Destinos de México Agencia de Viajes

Traveliando.com

Dreams Vacation

Explorando lugares en México

Viajes Todo Incluido

Azul Travel On Line

TravelNet Tours

Best Rest Vacations

Viajes Eli Mora

Excala

Ellum Tours & Travel

Cancún Online Shop

Travel mexico

YaViaja

Viajes Global Travents

Uvac Viajes & Outlet

Bestonesdayhoteles

Jealtravel.com

Caribe Trip

Destinos Maravillosos en la Playa

Un Viajero Inteligente

Vacaciones premier

Advantage Infinity Club

Prometheos Agency Travel

Reserva de Vuelos Online

ExploraMexico

Travelandia

Air MX

The Traveler

Agencia S.A.S Travel Oasis A

Traveler Destinos

Costa Caribe Cruceros

MGO Travel

Book Vacations

Travel Vacation Wonders

Playa kas

Sitios Web

https://playayarenacancun.com/

https://tripsplaya.com

https://prometheos.com.mx/



https://www.viajespremiermx.com

