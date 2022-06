La historia del ‘Nasty Néstor’ Cortés de los New York Yankees y su bigote mágico

ESPN

Joon Lee | ESPN

Néstor Cortés cree que su bigote merece un lugar en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Es un superpoder”, dijo el zurdo de los New York Yankees. “Llegó en el momento adecuado”.

Para Cortés y su círculo íntimo, su carrera en las Grandes Ligas se divide en dos períodos distintos: antes del bigote y después del bigote.

“Desde que tiene el bigote, mira sus números”, dice el cazatalentos de área de los Yankees, Carlos Martí, quien firmó a Cortés. “Tiene poderes”.

En los días previos al bigote, Cortés incursionó en el vello facial, dejándose la barba en forma de candado por un tiempo e incluso una barba completa. Pero nunca encontró un lugar en las mayores: en sus primeros tres años, lanzó para tres equipos, registrando una efectividad de 6.72 con un WHIP de 1.709 en 42 juegos en 79 entradas en las Grandes Ligas, ponchando a 9.1 bateadores por cada nueve entradas mientras caminaba a 4.3. Su confianza también siguió recibiendo golpes, particularmente después de los Baltimore Orioles en reconstrucción lo colocaran en asignación en 2019, y nuevamente cuando tuvo problemas con los Seattle Mariners en 2020.

Pero en mayo de 2021, Cortés se dejó crecer su ahora distintivo vello facial, y también complementó su arsenal de lanzamientos. Desde esa transformación, Cortés tiene una efectividad de 2.35 con un WHIP de 0.994 en 32 juegos en 153 entradas, ponchando a 10.1 bateadores cada nueve mientras camina 2.3. Es un cambio que tiene al lanzador de 27 años como líder de MLB en efectividad con 1.50 de cara a su apertura el miércoles por la noche en Minnesota. Ha registrado 10.2 ponches por cada nueve entradas, lo que lo convierte en el dueño de la décima mejor tasa de ponches de la liga, incluso con su décima recta más lenta.

“Es un comienzo de temporada especial”, dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone. “Tiene muchas cosas a su favor, tiene armas y realmente puede lanzar, pero tiene ese conocimiento de Néstor y le sirve bien en cualquier situación que tenga”.

El bigotudo Cortés se ha convertido en un miembro destacado de una de las mejores rotaciones de abridores en el béisbol, un staff de los Yankees que, junto con el perenne candidato al Cy Young Gerrit Cole, ha obtenido actuaciones estelares desde el arranque de Jameson Taillon, Luis Severino y Jordan Montgomery. Los Yankees tienen el mejor récord en el béisbol y su cuerpo de abridores encabeza todo el béisbol en fWAR por un margen significativo. Cortés, conocido en estos días como “Nasty Néstor (Sucio Néstor)”, incluso está en una posición privilegiada para ser el abridor del Juego de Estrellas, solo cinco años después de haber sido despedido por uno de los peores equipos de la liga.

“Cada vez que paso la sexta entrada, necesito pellizcarme”, dijo Cortés. “Avancé como relevista lanzando una o dos entradas, saliendo apenas de la segunda entrada, ¿y ahora estoy aquí lanzando seis entradas? Pellizquenme”.

A VECES, CUANDO CORTÉS está en el camerino de los Yankees, sale de su cuerpo. Ve a compañeros caminando a su alrededor, como Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Cole, estrellas cuya cara aparece prominentemente en carteles, y se pregunta dónde él encaja.

“¿Esto es real?” dijo Cortés. “¿Qué estoy haciendo aquí?”

Cuando tenía 7 meses, la familia de Cortés se mudó a los Estados Unidos desde Surgidero de Batabán, Cuba, después de que su padre ganara una lotería de visas. Su padre trabajaba como conductor de montacargas en Hialeah, Florida, su madre como manicurista. Con la ayuda financiera de sus entrenadores, a quienes sus padres siempre insistieron en devolverles el dinero, Cortés jugó en las ligas de viajes mientras crecía. Cuando entró en la adolescencia, soñaba con seguir los pasos de otros jugadores del área de Miami que recientemente habían llegado a las grandes ligas, como Anthony Rizzo, Manny Machado y su modelo a seguir en el béisbol, Gio González.

Los Fabulosos 5

Cómo les ha ido a los miembros clave de la rotación de abridores de los Yankees en lo que va de la temporada (en orden alfabético).

LANZADOR RECORD K/BB ERA

Gerrit Cole 5-1 81/15 2.78

Néstor Cortés 5-1 68/14 1.50

Jordan Montgomery 1-1 46/10 3.02

Luis Severino 4-1 61/14 2.95

Jameson Taillon 6-1 47/6 2.73

A medida que se acercaba el draft de 2013, Cortés se graduaba de la Secundaria Hialeah, pero no estaba seguro de sus posibilidades en las ligas mayores. Se comprometió a lanzar en Florida International, con el condado de Miami Dade como respaldo, pero Martí, quien había entrenado a Cortés en la escuela secundaria antes de tomar el trabajo de cazatalentos con los Yankees, le dijo a Cortés que confiaba en poder jugar al nivel de las Grandes Ligas y comenzó a abogar por él con la oficina principal de los Yankees.

Con nueve rondas restantes en el draft, Martí le hizo saber a Cortés que ocupaba el décimo lugar en la lista de jugadores que querían los Yankees. Mientras otros equipos seleccionaban nombres antes que Cortés, Martí siguió al vicepresidente y director de cazatalentos amateur de los Yankees, Damon Oppenheimer, al baño, dando un último empujón para que el equipo se llevara a Cortés.

“Lo esperé afuera de la puerta”, dijo Marti. “Él no estaba feliz, hombre”.

Pero Martí se salió con la suya: los Yankees reclutaron a Cortés en la ronda 36 y firmó un contrato por un bono de $85,000. Cortés jugó en la pelota de novatos durante tres años antes de ascender en la escala de ligas menores, luchando financieramente y cenando pizza Little Caesars tres veces a la semana. En Doble A en 2017, comenzó a jugar con el ritmo en el montículo para compensar su falta de velocidad, experimentando con diferentes velocidades y pausas. Cuando los Yankees no agregaron a Cortés a su roster de 40 hombres después de que registró una efectividad de 2.06 en tres niveles de ligas menores, los Orioles se lo llevaron en el sorteo de Regla 5.

Creía que finalmente había llegado. Pero la realidad era diferente. En cuatro juegos para Baltimore, permitió 10 hits, dos jonrones, cuatro carreras, dos bases por bolas y ponchó a tres. Los Orioles lo regresaron a los Yankees después de dos semanas. Tuvo problemas en 2019, registrando una efectividad de 5.67 en 33 juegos a nivel de Grandes Ligas.

“Eran el último equipo de béisbol”, dijo Cortés. “Fui puesto en asignación por el peor equipo de béisbol. ¿Cómo voy a hacer un escuadrón de grandes ligas con otro equipo?”

NO HABÍA un plan alternativo. Cortés no fue a la universidad y no tenía idea de cómo sería un trabajo fuera del béisbol. Una vez soñó con ser biólogo marino, pero la idea de volver a la escuela lo intimidaba. Necesitaba hacer que el béisbol funcionara.

Así que decidió que necesitaba cambiar. Durante la segunda mitad de 2020 y en la temporada baja que conduce a 2021, Cortés renovó todo su repertorio, cambiando el agarre de su recta para crear más efecto hacia atrás mientras agregaba un slider y una recta cortada. Mientras entrenaba con el entonces entrenador de lanzadores de los Tacoma Rainiers, Rob Marcello, y trabajaba en su repertorio en la liga invernal de la República Dominicana, Cortés recuperó lentamente su confianza. Aprendió a apoyarse en lo que lo hacía diferente, su movimiento y engaño, para sobresalir.

Para mayo de 2021, Cortés estaba en Triple-A, de vuelta en el sistema de los Yankees, pero con una nueva confianza. Cortés decidió que necesitaba marcar este nuevo capítulo en su vida, simbolizando su mayor convicción en sí mismo. Su creencia en su capacidad para lanzar, y permanecer, en las ligas mayores.

Decidió dejarse crecer el bigote.

Cuando Cortés recibió la llamada de regreso a las grandes ligas con su nueva apariencia, sus compañeros de equipo se burlaron de él. Él los ignoró.

“Es parte de lo que lo hace único y especial”, dijo Boone en julio de 2021. “Me burlé un poco de él por eso, pero es perfecto”.

Ya sea por su nuevo vello facial o su arsenal mejorado, o ambos, el desempeño de Cortés mejoró de inmediato. La recta cortada, el slider y la mejora en la velocidad resultaron ser cruciales. De 2020 a 2022, su porcentaje de strikes en el primer lanzamiento aumentó del 61.4 % al 71.1 % y los bateadores haciendo swing en lanzamientos fuera de la zona aumentó del 16.1 % al 30.3 %.

Combinado con sus inusuales mecanismos de sincronización en el montículo, Cortés experimentó una gran campaña en 2021 con los Yankees y consolidó un lugar en la rotación para 2022, y se está consolidando como uno de los mejores lanzadores del deporte en lo que va de temporada. También ha ayudado a la unificación del camerino, adoptando famosamente una tortuga como mascota del equipo llamada Bronxie durante la recta final de 2021. (Bronxie ahora vive en un centro comunitario cercano, donde está “bien cuidada”, dijo Cortés. “Iremos a visitarla en unas semanas”).

Su salto al estrellato ha provocado una avalancha de mensajes que llegan desde su ciudad natal. Para Hialeah, Cortés representa una fuente de inspiración. Jonathan Hernandez, quien trabajó con Cortés como su entrenador de lanzamiento en Hialeah High y ahora se desempeña como entrenador en jefe de los Bethune-Cookman Wildcats, dijo que la crianza de Cortés en Hialeah le proporcionó la fortaleza mental para superar sus dificultades.

“La gente de Hialeah, todo lo que recibimos es porque nos lo ganamos. Nadie nos regala nada”, dijo Hernández. “Como en el póquer, todo lo que Néstor necesitaba eran algunas fichas y una silla. Apostó por sí mismo”.

Cortés vio cómo muchos más talentosos compañeros de equipo se rendían mientras intentaban llegar a las grandes ligas.

Piensa en el hogar, en cómo tanta gente lucha por salir de sus circunstancias, en cómo tanta gente encuentra problemas. Recuerda a su padre trabajando temprano en la mañana para pagar los préstamos para sus gastos de béisbol de viaje. Recuerda todo lo que le tuvo que hacer para terminar en el montículo en el Yankee Stadium.

“Me da una razón para creer”, dijo Cortés. “Un motivo para seguir esforzándonos cada día.”

Sin embargo, si alguna vez tiene dudas, siempre hay otra fuente de confianza, justo delante de sus narices.

“Desde que apareció el bigote, he estado lanzando bien”, dijo Cortés. “Espero que en los años venideros pueda conservar este bigote”.

