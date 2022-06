Pablo Montero revela por qué no quiso pagar una cuenta de 15 mil pesos

UNOTV

Pablo Montero vuelve a dar vida a Vicente Fernández en la serie “El Último Rey”a pesar de haber sido muy criticado por la familia el “Charro de Huentitán”. Su compañera de reparto, Rossana de León asegura que Montero hizo este personaje con mucho amor y respeto.

“El papá de Pablo Montero era compadre de Don Vicente Fernández por lo que lo conoció muy bien, Pablo hizo este personaje con mucho orgullo, amor y respeto”, reveló Rossana de León en entrevista exclusiva para UnoTv.com.

Rossana de León interpreta en la segunda entrega de la serie “El Último Rey” a Lucha Villa: “yo no sentía que me parecía tanto a ella porque no la ubicaba de joven pero cuando vi sus videos y fotos me di cuenta de que el parecido es muy grande.