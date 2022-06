Desatando nudos

G. Arturo Limón D.

Mala cosa es tener un lobo cogido por las orejas, pues no sabes cómo soltarlo ni cómo continuar aguantándolo. Terencio

Esta semana como pocas influye un arcoíris de realidades a nivel internacional, nacional y local, de tal manera que serán sin lugar a dudas los próximos días determinantes para el cauce que cada uno de los sucesos que a continuación enunciare, como siempre es una opinión la que se ofrece esperando sirva para que usted asuma la propia.

RUSIA V.S. UCRANIA, OTAN, USA.

La lucha por Rusia continuas, si leyó bien por Rusia no por Ucrania, la razón es claro ay transcurridos100 días y mas de la llamada Operación Especial emprendida contra Ucraniaoriginalmente por Rusia que lo que e ve hoy es un asedio territorial a Rusia con milicias de Ucrania y mercenarios tipo contratista y demás, sumados a la aplicación de armamento Alemania y EstadosUnidos sumado a inteligencia británica y apoyo francés, eso es lo que sabemos y apenas vemos, la guerra por Rusia se empantana y será un largo proceso, aun.

LA CUMBRE QUE NO FUE

En un par de días después de que usted lea estas líneas se habrá escrito la verdad sobre la llamada Cumbre de la Américas, convocada a realizare en la Ciudad de los Ángeles California Usad el 6 al 10 del presente mes, lo que ahí sucederá un enigma será.

Mí pronosticó es que desde el principio no logro será la Cumbre esperada, no puedes armar una rompecabezas latinoamericano total, excluyendo, si excluyendo a tres piezas claves como son Cuba , Venezuela y Nicaragua IMPOSIBLE QUE SEA UNA Cumbre en ausencia y menos de la presencia de mandatarios como AMLO y el presidente Ace de Bolivia entre otros, que han señalado no acudirán a la misma en solidaridad con los excluidos, así las cosas presidente Biden no llegara a la Cumbre anhelada, por una sola razón estuvo por su gobierno que naufraga, mal planteada.

COLOMBIA LA HORA DE LA DECISION

¿Gustavo Petro es un peligro para Colombia?

¿Dónde hemos escuchado eso antes? Todos recordamos donde y cuando y lo peor, lo que nos costo esperar 12 años y padecer dos mandatos de partidos que parecían ser dos y ya entonces eran una lamentable unidad de nombre PRIAN, los titulares de los sexenios 2006/2012 y 2012/2018 y padecer a Calderón y Peña, porque algunos cayeron en la falacia de que López Obrador era un peligro para México, que extraordinario hubiese sido sin padecer ese docenato trágico haber probado LA ALTERNANCIA VERDADERA.

Así que es deseable que Colombia no se deje seducir por distractores y vote por Petro.

Aquí un perfil de presentación y pronostico.

“El candidato Gustavo Petro, junto con Francia Márquez sería la fórmula presidencial que ganaría las elecciones presidenciales en Colombia el próximo 19 de junio, de acuerdo con la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC).

De acuerdo a la pesquisa, el representante del Pacto Histórico Gustavo Petro alcanzaría el 44,9 por ciento de los votos frente a un 41 por ciento del neoliberal Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Del estudio electoral que interpeló a 2.172 ciudadanos en 50 municipios del país desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio, con un margen de error del 2,1 por ciento, alegó que sobre las corrientes políticas con las que más se sentían identificadas, lideró el Pacto Histórico y la Colombia Humana que alcanzaron un 20.4 por ciento, mientras que Liga de Gobernantes Anticorrupción solo obtuvo 1,7 por ciento.

Suerte y éxito Petro.

PORFIRIO Y SU LABERINTO

Lamentablemente un desliz pude ser una marca que dañe a un hombre, y el generado esa semana con la declaración del hombre inteligente que ha probado ser Porfirio Muños Ledo es de verdad preocupante cuando lo vemos expresarse así ;

“El presidente va a terminar su periodo de gobierno, la pista ya se le esta acabando. Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes, y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, a esto se suman a los del narcotráfico. Entonces, no hay nada que se le pueda oponer. A esto le llamamos en México el Maximato”

Es realmente preocupante que un personaje, y le llamo así porque Muñoz Ledo lo es, se exprese así del presidente, sé que su actuar ha tenido y tendrá muchos detractores, no lo dudo, de mi parte solo expresó mi pesar porque conociendo el sistema que rige, y ha regido a nuestro país, declaro que sin lugar a dudas el Presidente no tiene ninguna relación cuestionable con grupo delictivo alguno, la razón es simple , de tenerla ¿n creen ustedes que estaría publicada a cocho columnas en la prensa que le es hostil?

ELECCIONES HOY EL TERMOMETRO DE LO QUE VENDRA

Se rumora según encuestas que ganara Morena 4 estados en las elecciones de hoy, apoyado en priistas dicen sus detractores Dulce María Sauri Riancho de antemano les descalifica y dice que es una cuarta etapa del PRI que durara poco, lo cierto es que en un descuido podría alzarse con el triunfo en un quinto estado y abrirá una puerta enorme a la consolidación de un poder territorial que es la real disputa por la nación en esta que se pinta de Morena.

Con lo que se logre hoy en esta lucha territorial el bastión que es el Estado de México será el galardón a lograr en el 2023 y de ahí a la lucha por la presidencia de la Republica en una batalla sin treguas en 2024 a la cual solo le harán falta ya, quienes la comanden como CANDIDAT@S.

Esa será otra lucha por ver.

¿REGRESO A CASA? O CARAMBOLA DE TRES BANDAS

En el ámbito local me permito un par de consideración a proponer, como meras ideas a considera, la primera tiene que ver en el cómo la ciudadanía habremos de ver la repatriación del inculpado por dos causas en litigio me refiero a exgobernador chihuahuense, Cesar Duarte Jaquéz se ve a todas luces que el proceso que ha iniciado ya para su declaración de culpabilidad en o inocencia toca como un carambola bien trabajada a tres persoanajes, ellos son el inculpado Cesar Duarte, la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván y el infaltable en este proceso Javier Corral también exgobernador, de ellos 3 y no solo de César Duarte será el escenario, mediático, político y legal en estos días porvenir.

Para comenzar con lo mediático, legal y sobre todo político basta leer la declaración dada por la gobernadora Campos en sus redes el viernes pasado, y reiterada Dexeus de manera publica a nivle de declaración.

“Tal como he dicho en distintas ocasiones, les reitero que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Les comparto información muy importante sobre la extradición del exgobernador César D.J”

Cabe señalar aun pregunta cuando se trata de la extradición de” CESAR D.J.” que motiva la expresión de EXGOBERNADORES me pregunto y le pregunto a usted acaso en esta carambola de tres bandas, ¿SERA CORRAL EL JAMON DE LA TORTA?

