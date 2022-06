¿Feliz Navidad? Mariah Carey enfrenta demanda millonaria por ‘All I Want For Christmas Is You’

Por: El Financiero.

Ciudad de México., a 4 de junio del 2022.- La cantante Mariah Carey fue objeto de una demanda por derechos de autor por su exitosa canción navideña ‘All I Want For Christmas Is You’, que presuntamente infringió los derechos de un tema con el mismo nombre escrita por Andy Stone del grupo de pop country Vince Vance & the Valiants.

Stone exige a la estrella estadounidense no menos de 60 millones de dólares en daños por supuesta infracción de derechos de autor, enriquecimiento injusto y violaciones de la Ley Lanham.

La denuncia dice que Stone coescribió y grabó la canción ‘All I Want For Christmas Is You¿ en 1989, cinco años antes de que el tema de Carey fuera lanzada en su álbum Merry Christmas (1 de noviembre de 1994).

La canción de Stone recibió una “amplia difusión” durante la temporada navideña de 1993 y comenzó a aparecer en las listas musicales de Billboard, según información de la denuncia.

Estas violaciones tienen un estatuto de limitaciones de tres años según la Ley de derechos de autor.

La canción enormemente popular de Carey se ha convertido en sinónimo de la temporada navideña y continúa dominando esa categoría musical. Su tema constituye una de cada 50 transmisiones de canciones de Navidad en Spotify.

La demanda presentada en el Tribunal de Distrito Este de Luisiana (EU), alega que Carey y su coguionista Walter Afanasieff explotaron “la popularidad y el estilo único” de la canción de Stone, “causando confusión en cuanto a la asociación” entre las dos canciones en violación de la Ley Lanham.

La denuncia decía que las partes no pudieron “llegar a ningún acuerdo sobre el uso” de ‘All I Want For Christmas Is You’. Los acusados no cumplieron con las solicitudes de cese y desistimiento de Stone, según la denuncia.

Mariah Carey no estuvo disponible para hacer comentarios al respecto. Douglas Schmidt y Anderw Abrams, ambos de Nueva Orleans, son los abogados que representan a Stone.

