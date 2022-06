La mitad de los semáforos no funcionan: vialidad

César Komaba, titular de la División de la Policía Vial, informó que en la Capital existen al rededor de 230 semáforos, de los cuales la mitad están fuera de sincronización.

“No es que no sirvan, es que no están sincronizados, y para poder repararlos se debe acudir al cruce, no se puede hacer desde la dependencia”, comentó.

Explicó que los semáforos ya tienen más de 30 años de vida, y anteriores administraciones no les daban el mantenimiento adecuado.

Por lo anterior, dijo que con la plataforma centinela se prevé mejorar el servicio.

De momento, solicitó a la población reportar los que se encuentran en orí civiles cruces y no funcionan o bien no están coordinados cuando hay otros semáforos aledaños.