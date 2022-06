La corrupción es un lastre que debemos desterrar del país: diputada

“La corrupción es un lastre que debemos desterrar del país, y tenemos que actuar ante cualquier indicio de ella, confiamos plenamente en las autoridades judiciales y en que el proceso se llevará con total apego a la ley de tal modo que nos brinde justicia a los chihuahuenses.” Señaló la diputada federal Laura Contreras respecto a la detención del exgobernador César Duarte.

Lo anterior luego de darse a conocer la llegada del exgobernador a Chihuahua para responder ante las acusaciones de corrupción en su contra.

La legisladora chihuahuense indicó que lo más importante ante cualquier situación de posible corrupción es reparar el daño pero también abatir la impunidad, pues es uno de los principales alicientes de los políticos deshonestos en su actuar.

“En Chihuahua con el gobierno de Maru Campos se da un mensaje contundente de combate a la impunidad, celebramos este paso tan grande que se da para alcanzar la justicia para los habitantes de este Estado, si se demuestra que alguien es culpable se le va a castigar con apego a derecho” dijo.

Señaló que la corrupción es la madre del rezago en el desarrollo en el país, pues los recursos de todos los mexicanos no son destinados a las necesidades que tenemos sino a enriquecer a unos cuantos.

“Sin corrupción tendríamos un país de primer mundo, no lo digo en este caso en particular sino como una generalidad que nos ha lastimado a través de la historia, el dinero que se fuga en corrupción al final no llega a hospitales, escuelas, carreteras, el campo, etc, debemos avanzar hacia un México más honesto” finalizó la diputada federal.