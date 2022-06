Primero nuestra universidad

Por: Francisco Flores Legarda

“Una forma que cambia sin cesar entre una infinidad de formas, una nube que pasa, un punto que aparece y desaparece”.

Jodorowsky

En los últimos años, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) viene expresando su preocupación ante la respuesta negativa de muchos Paises a los reclamos y demandas de estudiantes y docentes por mayor participación en el debate público y en la toma de decisiones sobre las políticas educativas. Existe un progresivo cierre del diálogo entre el Estado y los sujetos de la comunidad educativa en diversos países y, más que eso, una creciente criminalización de esos sujetos en contextos de protestas expecificas, sin llegar a violencia, sindo el caso de Mexico, la violencia se presenta ante la falta de aplicación de las normas que rigen a las universidades.

A su vez, se advierte una serie de instrumentos normativos que han entrado en vigor en los últimos años en América Latina y el Caribe (leyes, decretos y protocolos), así como el incremento de políticas y prácticas gubernamentales que se convierten en instrumentos para marginalizar las posturas críticas, esto por parte de las unidades admintrativas, que ha los rectores les resulta dificil de controlar. Estos ejercicios de las libertades democráticas e incrementar los controles punitivos. Todo esto contrariando múltiples tratados internacionales que aseguran los derechos humanos como deber irrestricto a ser resguardado por los Estados, siempre sobre la directris de los Directivos, Consejos Universitarios, Consejos Tecnicos, Directivas Estudiantiles, es dedir es importante haya armonia, para evitar los cotos de poderes.

Todo lo anterior ha permitido identificar que existen desafíos comunes a toda la en toda Latinoamerica y el Estado Mexicano, y que tales hechos forman parte de un contexto más amplio de regresión y restricción del ejercicio de los derechos de los profesores y es estudiantes, no poder ejecer sus mas mininos derechos, y desde luego debilitamiento de la democracia y los derechos humanos. Actualmente, muchas de estas vulneraciones no son sistemáticamente recolectadas; numerosos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos contra estudiantes y maestros se mantienen indocumentados, no son objeto de investigación ni actuación de la justicia. En otros casos, las vulneraciones a los derechos humanos ocurren precisamente en las etapas de investigación y en órbita de la justicia.

Se olvidan convenios celebrados con el proposito de mejorar las actividades docentes y de investacion y respeto a los derechos humanos. Como el siente ejemplo

En el año 2018, CLADE y el Fondo de Asistencia Internacional de Estudiantes y Académicos Noruegos (Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund -SAIH) firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de profundizar el estudio de este fenómeno y desarrollar una serie de acciones, entre ellas una recopilación y análisis de situaciones, con miras a ampliar el conocimiento, la visibilidad y la justiciabilidad de las violaciones de derechos humanos ocurridas contra estudiantes de América Latina.

En este esfuerzo conjunto se enmarca el presente documento, que pretende aportar a la identificación de cómo se manifiesta la criminalización y violación de los derechos humanos de estudiantes y maestros y directivos bajo cotos de poder en las Facultades en América Latina, inicialmente a partir de la mirada y escucha de actores estudiantiles (universitarios y secundarios), defensores y defensoras de derechos humanos, como en Mexico. Además de conocer mejor las diversas expresiones y dimensiones de este fenómeno, el Informe ofrece como aporte una matriz analítica que puede ser usada para documentar casos e identificar abusos. Su versión en línea permitirá, asimismo, que las y los estudiantes puedan ampliar la información a partir de casos que hayan experimentado o conocido, de manera que el conocimiento sobre el panorama regional pueda seguir ampliándose. Por su parte, los casos identificados también serán documentados a través de la iniciativa global antes señalada desarrollada por la SAIH, que busca apoyar a estudiantes y maestros en su esfuerzo por una educación superior de calidad, libertad académica y protección de sus derechos humanos.

A partir del análisis inicial de casos recientes ocurridos en nuestro pais, escuchando a los mismos estudiantes y maestros, además de organizaciones y actores sociales que acompañan de cerca la situación, el documento ofrece una serie de recomendaciones y un llamado a la acción urgente por parte de los Estados para la superación de todas las formas de violación de los derechos humanos de estudiantes y maestos, y por la puesta en marcha de espacios que efectivamente promuevan el diálogo y la resolución no violatoria de los derechos cuando se presenta un conflicto.

