Morena tendrá pachanga el domingo.

Por: Manuel Narváez Narváez

Email: narvaez.manuel.arturo@gmail.com

El domingo 5 de junio la oposición se juega 6 de los bastiones que aún mantiene bajo su poder.

Morena y apéndices (PT y PVEM) se citan con la fragmentada oposición en los estados de Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, Tamaulipas y Durango, para ver de qué cuero salen más correas.

De las seis gubernaturas en juego, Morena aventaja en 4, según el promedio de las casas encuestadoras. Solo Aguascalientes y Durango sería retenidas por la alianza PAN-PRI-PRD.

De confirmarse las tendencias, el nuevo mapa electoral del país, por entidades, quedaría así; 20 gubernaturas de Morena, PAN 6, PRI 2, MC 2, PVEM 1 y PES 1.

Más allá del discurso opositor de que en las elecciones federales intermedias de 2021 la oposición completa obtuvo 2.5 millones de votos más que Morena y, que en la consulta de revocación de mandato solo votaron 18.5 millones de personas, 15.5 millones en favor de la propuesta, la 4T se afianza en el tablero electoral.

No hay que buscarle cuadratura al círculo, si Morena gana 4 de 6 gubernaturas el 5 de junio, quiere decir que el electorado prefiere al partido de López Obrador a pesar de los cuestionados resultados de su gestión.

Hay asegunes, claro, como en Hidalgo y Oaxaca que están en juego, donde los gobernadores del PRI operan descaradamente a favor de Morena, tal como lo hicieron los mandatarios de Sonora, Nayarit, Colima, Guerrero y Sinaloa en las locales de 2021.

Con el poco orgullo que le queda a la oposición, principalmente al PAN que es el segundo partido con más gubernaturas, apenas le alcanzaría para evitar la barrida y ganar en Aguascalientes y Durango.

El PRI, al punto de la extinción, o reencarnación morenista, solo gobernaría Edomex y Coahuila, y eso está garantizado hasta el 2023.

El membrete del PRD subsiste gracias a las migajas de pan. Quién lo diría.

Al cierre de las campañas de proselitismo en los 6 estados donde hay comicios, morenos y opositores se dieron con todo, es decir, aplicaron la de siempre: señalamientos mutuos de narcos, espionaje telefónico, uso de recursos públicos, amenazas y demás arsenal estiercolero electoral mexicano.

El más trucho en esta refriega electoral sigue siendo el presidente. Hizo giras proselitistas sin que la autoridad electoral lo detenga. Ya se les irritaron las manos de pelarle las naranjas al mandatario.

El tabasqueño se mantuvo firme en no causar rispideces con el crimen organizado, un aliado muy eficaz para desinhibir el voto opositor. No se descarte una sorpresa en Durango.

Y como cereza del pastel, el inquilino de palacio nacional y la corcholata Ebrard consiguieron la extradición del exgobernador César Duarte, el último pez gordo regional, a 4 días de las elecciones. Será un fetiche de mucha utilidad.

Con l amesa servida para este domingo y a dos años de la elección presidencial, se antoja reteharto difícil que Morena la pierda. Con todo el aparato federal y 24 gubernaturas bajo su control, honestamente no se ve por dónde la oposición se recupere.

Si la estrategia de los que quieren derrotar a la 4T no cambia y lo que queda de la oposición no se compacta, no habrá perfil con la fuerza suficiente para hacerle cosquillas.

Con el mapa electoral en mano ha quedado demostrado que los asesores del presidente y la propaganda populo-comunista mata neoliberalismo. Ni Joe Biden la ha visto llegar, y ni ha de querer, pues él se juega el prestigio en noviembre próximo.

Es cuanto.

P.D. Qué cosas tiene la vida, el ejército mexicano cambió su vocación histórica por la seducción empresarial y el crimen organizado se convirtió en el gran elector.

Comentarios