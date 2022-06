Recibió Maru a testigo que declaró en su contra.

Mediante redes sociales, la gobernadora Maru Campos reveló que durante el programa “Juntos por tu colonia”, se encontró con uno de los testigos protegidos que declaró en su contra obligado y torturado por el exgobernador Javier Corral.

Publicado íntegro:

Muy feliz en Gobernadora en tu colonia. Me llena de energía la gente , escucharla y abrazarla….

Todo fluía normal cuando me pasan a la persona siguiente para atenderla, a quien seguía en la fila.

Un rostro conocido con cubre bocas, entre ruda e impotente le dije “¡quítese el cubrebocas!!!” Quería , debía terminar de reconocerlo.

Pues Era él, uno de los “testigos protegidos” más ruines , crueles y mentirosos en mi “audiencia” de vinculación a proceso.

Le pedí a la gente que estaba a lado mío que se fuera y me dejaran sola con él, aunque alrededor estábamos llenos de gente…aún así sólo está persona y yo sabíamos que estaba pasando .

No quería estar con él para atenderlo como ciudadano y yo como Gobernadora. Quería estar sola con él para preguntarle como se había atrevido, porque contra mi, si sabía lo que yo había vivido, y gritarle: PORQUE había hecho eso

Su historia, la historia como la de muchos “testigos protegidos” es de terror. Amenazas, Suicidios ó intentos de suicidio, persecuciones, vejaciones, sustracción de ellos o sus familiares de sus casas…

Pero claro además , como si no fuera suficiente decir siempre lo que le pidieron que dijera … siempre contó con un buen trabajo, protegido por la mano derecha del ExGobernador ( un hombre de gran respeto entre la sociedad chihuahuense, ya se la saben)

Para ser honestos no aguanté y me levanté de la mesa a “soltar”una vez más lo que todavía duele. Las lágrimas limpian el alma pero también ponen los pies sobre la tierra lo cual me hace ser más sensible con mi gente

Esto no se trata de Maru ni del GRAN SIMULADOR que se dijo Gobernador.

Esto se trata de justicia, de garantías, de procesos legales, de instituciones, de buscar y luchar por la VERDAD

La corrupción se combate ó se esconde no hay más

Soy y seré la primera en combatirla pero no, nunca justificaré los medios, jamás usaré a las personas para que a base de amenazas y torturas declaren ó inventen barbaridades con tal de darle gusto al “Gran jefe” podrido de odio.

Que nunca, nunca mas suceda sin instituciones sin leyes, sin justicia … nunca, nunca más.

Pd Te agradezco GRAN SIMULADOR porque me enseñaste a ser resiliente, pero sobre todo a luchar por la VERDADERA justicia