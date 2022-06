Difícil visualizar a exgobernadores tras las rejas, no se ve avance: Morena

Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena, consideró que luego del poco avance en el caso de investigación contra el exgobernador César Duarte, difícilmente se puede visualizar prosperen de manera rápida las denuncias que se han presentado en contra del más reciente exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

“Es difícil confiar en en ver a Javier corral tras las rejas, partiendo de la premisa de que su antecesor no ha tocado la cárcel chihuahuense, no sabes si los actuales funcionarios y el auditor comentan o no actos de corrupción, es algo en lo que no puedo opinar pero, ojalá y si tengamos justicia”, mencionó de manera breve.

Chaparro, agregó que todos los ciudadanos esperan que primero Duarte pise ya la cárcel en el estado pero se ha alargado y hoy difícilmente puede opinar y visualizar justicia con Javier Corral.