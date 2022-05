Thalía estaría lidiando con fuertes problemas de salud

De acuerdo con Laura Zapata, Thalía está lidiando con problemas de salud derivados de la enfermedad de Lyme que padece y esta situación la hace tanto sentirse mal como no poder levantarse

La revelación de la hermana de la cantante surge días después de que se supiera la razón por la que Thalía no celebrará los XV años de su hija Sabrina Sakaë. A la intérprete de “Amor a la mexicana” le fue detectada la enfermedad de Lyme hace 13 años.

Thalía se enfrenta a problemas de salud por la enfermedad de Lyme

Laura Zapata contó ante medios de comunicación que Thalía le ha contado que a veces no puede levantarse debido a sus problemas de salud.

“A veces se siente mal, me dice ‘hermanita, no me puedo levantar. Me estoy arrastrando, pero me obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en casa y me dice ‘me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar”